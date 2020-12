Zwiefalten Abbey/Kloster Zwiefalten Relic, Germany. The right hand relic of St. Stephen/Von besonderer Bedeutung ist die Reliquie des hl. Stephan, Erzmärtyrer der Spätantike. Auf "sagenhafte" Weise … More

The right hand relic of St. Stephen/Von besonderer Bedeutung ist die Reliquie des hl. Stephan, Erzmärtyrer der Spätantike. Auf "sagenhafte" Weise gelangte die rechte Hand des Märtyrers von Konstantinopel über Kiew und Polen schließlich 1141 nach Zwiefalten.