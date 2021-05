Inventio Crucis - Tag der Kreuzfindung Gedenktag katholisch: 3. Mai. H20 15. Juni 2011 Der Ort, den die Überlieferung als den Fundort des Kreuzes Christi identifiziert hat, befindet sich am tiefsten … More

H20 15. Juni 2011 Der Ort, den die Überlieferung als den Fundort des Kreuzes Christi identifiziert hat, befindet sich am tiefsten Punkt der Steingrube, über der sich heute die Basilika des Heiligen Grabes erhebt. Diese Stelle, wo das „hier" so von Bedeutung und jeder Stein mit Erinnerung behaftet ist, wurde das Zentrum des Festes Inventio Crucis, das Wiederfinden des Kreuzes, das in Jerusalem am 7. Mai begangen wird. Es ist der Pater der Kustodie des Heiligen Landes, Bruder Pierbattista Pizzaballa, der in der Krypta der Festmesse vorsteht. Die Brüder der Kustodie bahnen ihren Weg durch die Gläubigen, die sich an den Steinvorsprüngen drängen, die Augen die ganze Zeit über an die Reliquie des Kreuzes geheftet, das verloren war und hier an diesem Ort von der hl. Helena wiedergefunden wurde. Man erzählt, dass die Mutter von Kaiser Konstantin als Pilgerin in den Heiligen Orten im 4. Jahrhundert nicht weit vom Kalvarienberges drei Kreuze fand und den Herrn um ein Zeichen bat, welches das wahre Kreuz Christi sei. Neben einem Kreuz geschah dann das Wunder, um welches Helena gebeten hatte, ein Toter stand zum Leben auf. „Das Zeichen des Kreuzes Christi ist das Leben", daran erinnerte der Kustos in seiner Predigt. Bruder Pierbattista Pizzaballa: „Wir können sagen, dass jedes Ereignis in Verbindung mit der Heilsgeschichte, oder besser die Art, in der Gott die Welt liebt, etwas mit dem Herzen der Frau oder allgemeiner etwas mit dem Herzen gemeinsam hat... Und das Tor, um einzutreten, ist die Passion, die Liebe; der Mut, nicht dem Weg der Berechnungen und der Überlegungen zu folgen , sondern dem des Mitgefühls und des Empfindens." Das Kreuz, so fügte Pizzaballa hinzu, „öffnet das Geheimnis des Menschen, ohne etwas wegzulassen. Das Kreuz kann nicht verstanden werden, es ist etwas, das anzieht, das man beginnt zu lieben, vor ihm zu staunen, durch das man sich verändert." Rosenblätter bereiten den Weg auf die Reliquie des Holzes vor, das den Leib des Erlösers trug, in einer Prozession vom Inventio empor zur Krypta und dann dreimal um das Gebäude der Anástasis herum. Die Kustodie sammelt sich für einige Minuten am leeren Grab, dann wird das Kreuz auf die Steine des Grabes gelegt, an den Ort der Auferstehung, um dann den Gläubigen zum Verehren gezeigt zu werden. Wenige Tage nach der Heiligen Woche und dem Osterfest zieht die Basilika des Heiligen Grabes weiterhin Gläubige und Pilger an, am Fest der Kreuzauffindung, die an