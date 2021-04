28 Aprile 2017 Basilica San Nicola - Bari: Esposizione della Statua del Santo San Nicola. NEWS PGK TV VENERDÌ 28 APRILE, 2017 Sorteggio dei Motopescherecci 17.30 Basilica San Nicola. Esposizione … More

28 Aprile 2017 Basilica San Nicola - Bari: Esposizione della Statua del Santo San Nicola.NEWS PGK TV VENERDÌ 28 APRILE, 2017Sorteggio dei Motopescherecci17.30 Basilica San Nicola. Esposizione della Statua del Santo18.30 Basilica San Nicola. Celebrazione Eucaristica presieduta da fr. Ciro Capotosto OP, Rettore della Basilica. Sorteggio dei due Motopescherecci che porteranno la Statua e il Quadro del Santo a mare20.00 Basilica San Nicola. Processione con la Statua del SantoItinerario della Processione: Basilica San Nicola – Piazzetta 62 Marinai – Strada Martinez – Piazza Santa Maria – Via Venezia – Discesa Annunziata – Largo Annunziata – Strada Vanese – Largo Urbano II – Basilica San NicolaSABATO 29 APRILE – DOMENICA 7 MAGGIOSolenne Novenario18.00 Basilica San Nicola. Rosario e Celebrazione Eucaristica presieduta da un Frate Domenicano della BasilicaMARTEDÌ 2 MAGGIOGiornata del Migrante18.00 Basilica San Nicola. Rosario e Celebrazione Eucaristica con gli Ospiti del CARA-AuxiliumVENERDÌ 5 MAGGIOFesta dei Disabili16.00 Piazza San Nicola. Festa dei Disabili anziani e bambiniSABATO 6 MAGGIO20.30 Basilica San Nicola. Concerto di presentazione al pubblico del CD Myrízon. Storie del Santo Nicola (Sebastiano Giotta, tenore; Vincenzo Cicchelli, pianoforte; Antonio Minelli, voce narrante)DOMENICA 7 MAGGIOIn giornata arrivo dei Pellegrini18.00 Baia San Giorgio. Processione con il Quadro del Santo. Santa Messa. Imbarco del Quadro20.30 Piazza Federico II di Svevia. Partenza del Corteo Storico22.30 Piazza San Nicola . Arrivo del Corteo StoricoLUNEDÌ 8 MAGGIOProcessione a mare – Frecce Tricolori04.30 Apertura della Basilica. Lancio di Diane della Ditta FireLight di Valenzano (Bari)Basilica San Nicola 05.00 – 06.00 – 07.30 – 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 18.30 – 20.30 Sante Messe06.45 Basilica San Nicola. Processione con la Statua del SantoItinerario della Processione: Basilica San Nicola – Via delle Crociate – Via Carmine – Arco della Neve – Piazza Odegitria – Via Federico II di Svevia – Strada San Domenico – Via dell’Intendenza – Corso Vittorio Emanuele II – Corso Cavour – Molo San Nicola09.45 Molo Sant’Antonio. Spettacolo Pirotecnico della Ditta FireLight di Valenzano (Bari)10.00 Molo San Nicola. Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev. ma Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato Pontificio per la Basilica. Benedizione del Mare e imbarco della Statua del Santo12.00 Basilica San Nicola e Molo San Nicola. Supplica alla Madonna di Pompei16.30 Lungomare Nazario Sauro. Esibizione aerea della Pattuglia Acrobatica Nazionale (Frecce Tricolori)18.30 Molo San Nicola. Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Franco Lanzolla, Parroco della Cattedrale di Bari20.00 Molo San Nicola. Sbarco della Statua del Santo e processione fino a Piazza del Ferrarese Itinerario della Processione: Molo San Nicola – Via Eroi del Mare – Corso – Cavour – Piazza del Ferrarese22.00 Molo Sant’Antonio. Spettacolo Pirotecnico della Ditta FireLight di Valenzano (Bari)MARTEDÌ 9 MAGGIO930° ANNIVERSARIO DELLA TRASLAZIONEPrelievo della Santa Manna07.30 e 09.30 Basilica San Nicola . Sante Messe12.00 Piazza del Ferrarese. Santa Messa18.00 Basilica San Nicola. Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. za Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato Pontificio per la Basilica. Prelievo della Santa Manna22.00 Molo Sant’Antonio. Spettacolo Pirotecnico della Ditta FireLight di Valenzano (Bari) 22.30 Piazza Mercantile. Spettacolo Musicale: Dominique Antonacci e i Terraross in concertoMERCOLEDÌ 10 MAGGIO17.00 Piazza del Ferrarese. Processione fino alla CattedraleItinerario della Processione: Piazza del Ferrarese – Piazza Mercantile – Via Palazzo di Città – Piazza Sant’Anselmo – Piazza San Marco – Via Carmine – Arco della Neve – Piazza Odegitria – CattedraleLUNEDÌ 15 MAGGIO17.00 Cattedrale. Processione fino al Porto. Celebrazione Eucaristica per la Gente di Mare presieduta da fr. Ciro Capotosto OP, Rettore della Basilica. Rientro in Basilica. Spettacolo del Gruppo “Militia Sancti Nicolai”Itinerario della Processione: Cattedrale – Piazza Odegitria – Piazza Federico II di Svevia – Via Ruggero il Normanno – Lungomare Antonio De Tullio – Capitaneria di Porto (Santa Messa) – Strada Porto Nuovo – Strada S. Teresa delle Donne – Via Pier l’Eremita – Strada S. Chiara – Via Ruggiero il Normanno – Cattedrale – Strada Arco della Neve – Via Tancredi – Strada Carmine – Basilica San NicolaMARTEDÌ 16 MAGGIO20.30 Basilica San Nicola. Concerto della Fondazione Antiusura “San Nicola e Santi Medici”LUNEDÌ 22 MAGGIOFesta della Traslazione secondo il Calendario GiulianoIn giornata arrivo in Basilica dei Pellegrini ortodossi russiVENERDÌ 26 MAGGIO20.30 Basilica San Nicola. Concerto del Coro Opera nel XXV di Fondazione (1992-2017)