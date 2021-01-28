TRADCATKNIGHT: NEW! SPECIAL GUEST EXCLUSIVE PODCAST: JANUARY 28: LEO ZAGAMI, “QANON/CIA DISINFORMANTS, VATICAN IN PANIC & SODOMITE CARDINALS”
AUTHOR AND INVESTIGATIVE WRITER LEO ZAGAMI JOINS THE SHOW AGAIN TO DISCUSS:
VATICAN IN A PANIC?
HOW MANY OF THE CARDINALS ARE FREEMASONS/SODOMITES?
LGBT CONCILAR CHURCH LATEST
OPUS DEI, JESUITS AND UFOS
QANON DISINFORMANTS
DEMONIZATION OF THE “RIGHT”
LEO’S BEEF WITH ARNIE
JANUARY 6TH A PRELUDE OF WHAT IS TO COME?
tradcatknight.org/…n-in-panic-sodomite-cardinals/
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