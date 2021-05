Marienmonat Mai. k1tv am 8. Mai 2017. Marienfeste und marianische Gedenktage gibt es im Jahreskreis ziemlich viele: das Hochfest der Gottesmutter am 1. Januar beispielsweise oder Mariä Himmelfahrt … More

Marienmonat Mai.



k1tv am 8. Mai 2017. Marienfeste und marianische Gedenktage gibt es im Jahreskreis ziemlich viele: das Hochfest der Gottesmutter am 1. Januar beispielsweise oder Mariä Himmelfahrt Mitte August. Mit dem Mai ist ihr sogar ein ganzer Monat gewidmet – DER Frau, die Urbild und Vorbild, Patronin und Mutter ALLER Christen ist.