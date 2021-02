NEUVAINE A NOTRE-DAME DE LOURDES (Du 2 au 10 février) etoile-notredame. NEUVAINE A NOTRE-DAME DE LOURDES (Du 2 au 10 février) La Vierge Marie est apparue 18 fois à Bernadette Soubirous, entre … More

NEUVAINE A NOTRE-DAME DE LOURDES (Du 2 au 10 février)



etoile-notredame. NEUVAINE A NOTRE-DAME DE LOURDES (Du 2 au 10 février) La Vierge Marie est apparue 18 fois à Bernadette Soubirous, entre le 11 février et le 16 juillet 1858, à la grotte de Massabielle, près de Lourdes. Elle demanda à Bernadette de devenir sa messagère et de travailler, à sa manière, à la conversion des pécheurs. Elle lui demanda aussi d'établir un lieu de prière et de pèlerinage. Elle lui confirma le dogme proclamé quatre ans plus tôt par le Pape Pie IX : "Je suis l'Immaculée Conception". Bernadette sera une humble servante qui s'effacera quand l'Eglise accepte le message de la Vierge Marie.

Aujourd'hui, plusieurs millions de visiteurs, de pèlerins et de malades viennent chaque année, du monde entier, prier Notre-Dame de Lourdes, afin d'obtenir la grâce de la conversion et le soulagement dans leurs épreuves.

La neuvaine à Notre Dame de Lourdes commence chaque année le 3 février et se termine le 11 février, jour de la première apparition.

Au cours de ces neuf jours de prières, nous allons revivre les merveilles que la Très Sainte Vierge a accordées à Bernadette, la plus faible, la plus petite, la plus pauvre, la plus ignorante qu’elle a trouvée à Lourdes, pendant ces 18 apparitions



Prières quotidiennes

Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit

Je crois en Dieu

Prière à l’Esprit Saint

Roi du ciel, Consolateur, Esprit de vérité,

toi qui es partout présent et qui remplis tout,

Trésor de biens et Donateur de vie,

viens et demeure en nous,

purifie-nous de toute souillure

et sauve nos âmes, toi qui es bonté.

Prière à Notre Dame de Lourdes

Notre Dame de Lourdes, lumière dans le creux du rocher. Vous êtes venue confirmer votre Immaculée Conception, nous apprendre à nous purifier, à faire pénitence et à prier pour les pécheurs. Donnez-nous l’espérance et la joie.

Vous connaissez nos cœurs pleins de douleurs, de souffrances. Vous voyez nos recherches incessantes du bonheur, nos égarements. Aidez-nous par votre amour, votre prière et votre exemple, Mère toute pure et pleine de bonté, à savoir demander pardon, à avoir un cœur dégagé du péché. Apprenez-nous à nous ouvrir à l’amour du Père qui ne laisse jamais ses enfants seuls surtout dans la douleur et le désespoir.

Conduisez-nous sur le chemin de la confiance en Jésus, votre Fils, notre doux et miséricordieux Sauveur, rapprochez-nous de Lui, afin qu’Il nous guide jusqu’à la vie éternelle. Amen.

Notre Père, Gloire au Père, avec les invocations:

"Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous", "Sainte Bernadette, priez pour nous" (3 fois)



Premier jour de la neuvaine : 2 février

Première apparition, jeudi 11 février 1858 : la rencontre

Accompagnée de sa sœur : Marie-Antoinette et d’une amie : Jeanne Abadie, Bernadette se rend à Massabielle, le long du Gave, pour ramasser des os et du bois mort. Tandis que les deux autres fillettes traversent l’eau glaciale du canal, Bernadette se met à genoux pour réciter l’angélus qui vient de sonner au clocher. Puis finissant d’enlever ses bas pour traverser le ruisseau, elle entend un bruit qui ressemblait à un coup de vent, elle lève la tête vers la Grotte, elle dit : « J’APERÇUS UNE DAME VETUE DE BLANC : ELLE PORTAIT UNE ROBE BLANCHE, UN VOILE BLANC EGALEMENT, UNE CEINTURE BLEUE ET UNE ROSE JAUNE SUR CHAQUE PIED. » Elle fait le signe de la Croix et récite le chapelet avec la Dame. La prière terminée, la Dame disparaît brusquement.

Deuxième apparition, dimanche 14 février : l’eau bénite

Bernadette ressent une force intérieure qui la pousse à retourner à la Grotte malgré l’interdiction de ses parents. Sur son insistance, sa mère l’y autorise ; après la première dizaine de chapelet, elle voit apparaître la même Dame. Elle lui jette de l’eau bénite. La Dame sourit et incline la tête. La prière du chapelet terminée, elle disparaît.

Prions

Notre-Dame de Lourdes, Vierge Immaculée, me voici à vos pieds pour solliciter la grâce (nommer ce que l'on désire). Ma confiance en votre pouvoir est inébranlable, vous pouvez tout obtenir de votre divin Fils. Vous qui avez daigné descendre sur la terre pour m’apporter les grâces de ce même Fils, obtenez-moi la grâce de les mériter. Je tressaille d’allégresse en disant : « Elle est Immaculée, la Vierge de Massabielle ! Elle est Immaculée, Notre-Dame de Lourdes, qui a daigné me visiter ! »

Prières quotidiennes



Deuxième jour de la neuvaine : 3 février

Troisième apparition, jeudi 18 février : la Dame parle

Pour la première fois, la Dame parle. Bernadette lui présente un écritoire et lui demande d’écrire son nom. La Dame lui dit : « Ce n’est pas nécessaire » et elle ajoute : « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde mais dans l’autre. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant quinze jours ? »

Quatrième apparition, vendredi 19 février : apparition brève et silencieuse

Bernadette vient à la Grotte avec un cierge béni et allumé. C’est de ce geste qu’est née la coutume de porter des cierges et de les allumer devant la Grotte.

Prions

Notre-Dame de Lourdes, Mère très pure, vous qui avez voulu vous servir d’une enfant ignorante des choses de ce monde pour vous révéler à moi, et malgré toutes les faveurs dont vous avez comblé Bernadette, cette enfant est restée innocente et humble, parce que vous lui avez promis le bonheur, non en ce monde, mais dans l’autre. Obtenez-moi d’être humble de cœur et simple d’esprit, afin d’obtenir à mon tour la grâce que je sollicite…

Prières quotidiennes



Troisième jour de la neuvaine : 4 février

Cinquième apparition, samedi 20 février : dans le silence

La Dame lui a appris une prière personnelle. A la fin de la vision, une grande tristesse envahit Bernadette.

Sixième apparition, dimanche 21 février : « Aquero »

La Dame se présente à Bernadette le matin de bonne heure. Une centaine de personnes l’accompagnent. Elle est ensuite interrogée par le commissaire de police Jacomet. Il veut lui faire dire ce qu’elle a vu. Bernadette ne lui parle que d’ « AQUERO » (cela)

Prions

Notre-Dame de Lourdes, Consolatrice des affligés, qui voyez mes peines, mes douleurs. Soyez celle qui reste auprès de moi et quand mes yeux se fermeront à cette terre, soyez encore là pour me présenter à Votre divin Fils. Sainte Marie, ma Mère, gardez-moi toujours à Vous et serrez-moi sur Votre Cœur, puisqu'à l'ombre de la croix de Votre Fils, je suis devenu "votre enfant". O Marie, obtenez-moi de Notre Père des cieux, par les mérites de Votre Fils, la grâce suivante...

Prières quotidiennes



Quatrième jour de la neuvaine : 5 février

Septième apparition, mardi 23 février : le secret

Entourée de cent cinquante personnes, Bernadette se rend à la Grotte. L’Apparition lui révèle un secret « RIEN QUE POUR ELLE ».

Huitième apparition, mercredi 24 février : Pénitence !

C’est le message de la Dame : « Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! Priez Dieu pour les pécheurs ! Allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs ! »

Prions

Notre-Dame de Lourdes, Miroir de justice qui avez voulu apparaître dans la grotte de Massabielle pour me recommander la prière et la pénitence, écoutez aujourd’hui mes vœux suppliants (…), exaucez-les s’ils doivent, en se réalisant, procurer la gloire de votre divin Fils et le salut de nos âmes.

Prières quotidiennes



Cinquième jour de la neuvaine : 6 février

Neuvième apparition, jeudi 25 février : la source

Trois cents personnes sont présentes. Bernadette raconte : « ELLE ME DIT D’ALLER BOIRE À LA SOURCE (…) JE NE TROUVAI QU’UN PEU D’EAU VASEUSE. AU QUATRIEME ESSAI JE PUS BOIRE. ELLE ME FIT EGALEMENT MANGER UNE HERBE QUI SE TROUVAIT PRES DE LA FONTAINE PUIS LA VISION DISPARUT ET JE M’EN ALLAI. » Devant la foule qui lui demande : « Sais-tu qu’on te croit folle de faire des choses pareilles ? » Elle répond seulement : « C’EST POUR LES PECHEURS. »

Dixième apparition, samedi 27 février : silence

Huit cents personnes sont présentes. L’Apparition est silencieuse. Bernadette boit l’eau de la source et accomplit les gestes habituels de pénitence.

Prions

Notre-Dame de Lourdes, Fontaine de grâces, Vous nous indiquez le moyen de purification : "Allez boire à la source et vous y laver".

O Mère, prenez-moi par la main, conduisez-moi à cette source pour y découvrir, y entendre, y comprendre, sans déformation, en toute pureté, vérité, clarté, "la Parole du Royaume de Dieu", telle que Jésus l'a révélée.

O Marie, obtenez-moi de Notre Père des cieux, par les mérites de votre Fils, la grâce suivante...

Prières quotidiennes



Sixième jour de la neuvaine : 7 février

Onzième apparition, dimanche 28 février : pénitence

Plus de mille personnes assistent à l’extase. Bernadette prie, baise la terre et rampe sur les genoux en signe de pénitence. Elle est ensuite emmenée chez le juge Ribes qui la menace de prison.

Douzième apparition, lundi 1er mars : premier miracle

Plus de mille cinq cents personnes sont rassemblées et parmi elles, pour la première fois, un prêtre. Dans la nuit, Catherine Latapie, une amie lourdaise, se rend à la grotte, elle trempe son bras déboîté dans l’eau de la source : son bras et sa main retrouvent leur souplesse.

Prions:

Notre-Dame de Lourdes, santé des infirmes, vous qui guérissez les corps afin de mieux guérir les âmes, montrez-vous encore favorable à mes désirs ardents. Soyez l’espoir pour nos chers malades, que leur confiance en vous soit couronnée de succès. Vierge miséricordieuse, dont le nom seul évoque de merveilleuses guérisons, montrez-moi encore votre pouvoir. Intercédez pour moi et pour les êtres qui me sont chers que je vous recommande.

Prières quotidiennes



Septième jour de la neuvaine : 8 février

Treizième apparition, mardi 2 mars : message aux prêtres

La foule grossit de plus en plus. La Dame lui demande : « Allez dire aux prêtres qu’on vienne ici en procession et qu’on y bâtisse une chapelle. » Bernadette en parle à l’abbé Peyramale, curé de Lourdes. Celui-ci ne veut savoir qu’une chose : le nom de la Dame. Il exige en plus une preuve : voir fleurir le rosier (ou églantier) de la Grotte en plein hiver.

Quatorzième apparition, mercre…