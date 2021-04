Gedenktag katholisch: 26. April

Patronin

Maria - Consuelo - „Unsere Liebe Frau vom Guten Rat” - 26. April.Das Gnadenbild Mutter vom Guten Rat befand sich der Überlieferung zufolge ursprünglich in Jerusalem . Um es vor Entheiligung oder Zerstörung durch die Muslimen zu schützen, übertrugen Engel das Bild um 1260 nach Skutari/ Shkodra in Albanien; als auch dort die Muslimen drohten, trugen die Engel es am 25. April 1467 nach Genazzano in Italien, wo es seitdem Ziel vieler Pilger ist, sie sich v. a. Hilfe in seelischen Krankheiten und Leiden erhoffen.Consuleo, das Fest Unsere Liebe Frau vom Guten Rat (consilium, latein. = Ratschlag) wird seit dem 17. Jahrhundert in Genazzano gefeiert, dann von Papst Leo XIII. Ende des 19. Jahrhunderts für die ganze katholische Kirche eingeführt. Papst Johannes XXIII. gab am Vorabend dieses Tages im Jahre 1959 die Absicht zur Einberufung des 2. Vatikanischen Konzils bekannt. In der Liturgiereform 1969 wurde dieser Gedenktag für die ganze Kirche abgeschafft; im Bistum Essen blieb er erhalten, auch weil in der Kathedrale eine Gnadenstatue der Mutter vom Guten Rat verehrt wird.Die Goldene Madonna in Essen ist die älteste bekannte Marienfigur der Welt. Sie wurde um 990 von einem unbekannten Auftraggeber gestiftet, als Mathilde II., eine Enkelin von Kaiser Otto „dem Großen” , Äbtissin in Essen war. Die Statue ist aus Lindenholz geschnitzt, mit Goldblech überzogen und 70 cm hoch. Seit 1959 ist Maria als Mutter vom Guten Rat, verehrt im Bild der Goldenen Madonna, Patronin des Bistums Essen.der Diözese Essen