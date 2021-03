La Passion du Christ.

Je suis très orgueilleuse aussi @Vidi Aquam Paix et bien à vous ma petite sœur en Christ. Il est trop beau votre pseudo. Vous l'avez bien choisi. Ce qui m'étonne, c'est que nous péchons sans honte, sans souci. Nous n'avons plus dans notre cœur cette crainte de blesser Dieu. Nous sommes étonnés que la Foi dans notre cœur est aussi fragile que la fleur de l'herbe. Elle tombe et se dessèche. …

Je suis très orgueilleuse aussi @Vidi Aquam Paix et bien à vous ma petite sœur en Christ. Il est trop beau votre pseudo. Vous l'avez bien choisi. Ce qui m'étonne, c'est que nous péchons sans honte, sans souci. Nous n'avons plus dans notre cœur cette crainte de blesser Dieu. Nous sommes étonnés que la Foi dans notre cœur est aussi fragile que la fleur de l'herbe. Elle tombe et se dessèche. Nous n'avons plus la force de nos convictions. C'est bien le temps de l'Apostasie. Belle nuit à vous dans les Cœurs de la TS Famille.