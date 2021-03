Hl. Johannes von Gott - 8 März. Ordensgründer * 8. März 1495 in Montemor-o-Novo in Portugal † 8. März 1550 in Granada in Spanien Ordensgründer * 8. März 1495 in Montemor-o-Novo in Portugal † 8. … More

Ordensgründer

Ordensgründer

Hl. Johannes von Gott - 8 März.* 8. März 1495 in Montemor-o-Novo in Portugal† 8. März 1550 in Granada in Spanien* 8. März 1495 in Montemor-o-Novo in Portugal† 8. März 1550 in Granada in SpanienJohannes wurde 1495 in Portugal geboren. Als Achtjähriger lief er von zu Hause fort (oder wurde entführt) und führte in Spanien ein abenteuerliches Leben. Abwechselnd war er Schafhirt, Soldat gegen Franzosen und Türken, Handlanger in Afrika und Devotionalienhändler in Gibraltar und Granada. Eine Predigt des seligen Johannes von Avila erschütterte ihn so, dass er von da an (1539) sein Leben ganz in den Dienst der Armen und Kranken stellte. In der Krankenpflege und vor allem durch seine Art, die Geistesgestörten zu behandeln, war Johannes seiner Zeit weit voraus. Er gründete den Orden der Barmherzigen Brüder. Er starb 1550 in Granada und wurde 1690 heilig gesprochen.