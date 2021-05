St Bérenger, moine bénédictin & St Philippe Néri, prêtre et fond. - le 26 mai. Saint Bérenger Moine bénédictin († 1093) Né près de Toulouse, il devint moine bénédictin à l'abbaye de Saint-Papoul, … More

St Bérenger, moine bénédictin & St Philippe Néri, prêtre et fond. - le 26 mai.Moine bénédictin († 1093)Né près de Toulouse, il devint moine bénédictin à l'abbaye de Saint-Papoul, dans le Languedoc, siège d'un évêché de 1317 à 1790, où il mourut en 1093, après avoir fait des miracles.Ordonné prêtre, il eut les charges de maître des novices, d'aumônier et de maître des travaux. Il était réputé pour sa charité et sa patience.Prêtre et fondateur de l’«Filippo Neri naît à Florence le 22 juillet 1515. Dès son enfance, on l'appelait le bon petit Philippe, tant il était bon, doux et aimable. Vers l'âge de dix-huit ans, il renonça à la fortune d'un de ses oncles pour aller à Rome étudier les sciences ecclésiastiques. Rien de plus édifiant que sa vie d'étudiant : pauvreté, mortification, prière, travail, silence, vie cachée, habitaient sa modeste cellule.Après plusieurs années d'étude opiniâtre dans les universités, il travailla seul, quelques années encore, dans le silence et la solitude, et quand, devenu prêtre par obéissance, il commença à se livrer au ministère des âmes, son esprit facile et profond avait acquis une science fort remarquable. Son angélique pureté eut à subir les plus rudes assauts ; mais il sortit toujours vainqueur de tous les pièges, et reçut comme récompense la grâce de ne jamais ressentir, le reste de sa vie, aucun mouvement, même involontaire, de la concupiscence charnelle.Un jour, Philippe fut tellement embrasé de l'amour de Dieu, que deux de ses côtes se rompirent pour donner plus de liberté à ses élans séraphiques. Souvent ses entretiens avec Notre-Seigneur étaient si suaves, qu'il n'y pouvait tenir et se mourait de joie, ce qui lui faisait pousser ce cri : «Philippe visitait les hôpitaux, soignait les malades, assistait et instruisait les pauvres, passait de longues nuits dans la prière, aux catacombes, sur les tombeaux des martyrs. Partout et à toute occasion, il cherchait à gagner des âmes à Dieu. Il aimait surtout les jeunes gens ; il les attendait à la sortie des écoles, se mêlait à leurs rangs et conversait avec eux ; il les abordait sur les places publiques, les cherchait jusque dans les ateliers et les magasins, en confessait une multitude, en retirait un grand nombre du vice. «» Aussi Philippe exerçait-il sur l'enfance et la jeunesse un ascendant irrésistible, et nul mieux que lui ne mérite d'être regardé comme le Patron des Œuvres de jeunesse. Le Saint fonda la Société des Prêtres de l'Oratoire.Philippe jouait pour ainsi dire avec les miracles, et les résurrections de morts ne coûtaient rien à cet homme extraordinaire. Il se regardait, malgré tout, comme le plus grand des pécheurs, et disait souvent à Dieu : «Philippe mourut à l'âge de quatre-vingts ans, le 26 mai 1595., par Paul V (Camillo Borghese 1605-1622), par Grégoire XV (Alessandro Ludovisi, 1621-1623).Pour un approfondissement :