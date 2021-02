Das Leben der heiligen Maria Katharina Kasper - Gedenktag: am 2. Februar. EWTN Maria Katharina Kasper (* 26. Mai 1820 in Dernbach (Westerwald); † 2. Februar 1898 Katharina wir am 26. Mai 1820 in … More

Das Leben der heiligen Maria Katharina Kasper - Gedenktag: am 2. Februar.EWTNKatharina wir am 26. Mai 1820 in Dernbach als achtes Kind eines Kleinbauern und dessen Ehefrau geboren. Die häuslichen Verhältnisse machten sie schon früh mit der Not der armen Landbevölkerung vertraut. Diese Erfahrungen weckten in ihr den Entschluss, sich ganz dem Dienst der Menschen in ihrer Umgebung zu widmen.Gleichgesinnte schließen sich ihr an, so dass sie 1848 den "frommen Verein" gründet, der sich auch regelmäßig zum Gebet trifft. Der Wunsch, auch als Gemeinschaft zusammenzuleben, führt zum Bau eines ersten kleinen Hauses.Der damalige Bischof Peter Josef Blum begleitet die junge Gemeinschaft. Am 15. August 1851 erhalten Katharina und vier Gefährtinnen in der Pfarrkirche von Wirges das Ordenskleid und legen ihr erstes Gelübde ab. Katharina, die auch die Gemeinschaft leiten wird, erhält den Namen "Maria". Dies ist die Geburtsstunde derKatharina Kaspers Anliegen war es, den Menschen ganzheitlich zu helfen. Daher genügte ihr die Sorge für deren diesseitige Bedürfnisse nicht. Sie wollte weitergeben, was sie empfangen hatte und zwar an alle, die ihr begegneten, ohne Rücksicht auf Geschlecht, Alter oder Religionszugehörigkeit.Diese Wesensart macht sie zu einer Frau, die auch dem heutigen Menschen Wegbegleiterin sein kann. Das war auch die Sicht Roms, so dass Papst Paul VI. am 16. April 1978 die Seligsprechung Maria Katharina Kaspers vornahm.Geschichte der KongregationGegründet wurde die Kongregation der ADJC am 15. August 1851, indem Katharina mit vier weiteren Frauen vor Bischof Peter Joseph Blum die klösterlichen Gelübde ablegte.Jeder Gründung einer Niederlassung durch Maria Katharinas geht ein Ruf voraus.Die erste Filiale gründete sie 1854 in Bad Camberg auf Initiative von Moritz Lieber, einem, für den Katholizismus in Nassau, bedeutenden Politiker.Schon 1859 wird sie zu einer Gründung in den Niederlanden aufgefordert. 1868 folgt sie einem Ruf aus Nordamerika und schickt die ersten acht Schwestern in die Diözese Fort Wayne, im Staat Indiana. Während des Kulturkampfes breitet sich die Kongregation in England, Belgien und Luxemburg aus.Auch nach dem Tod Katharinas am 2. Februar 1898 wächst ihre Gemeinschaft weiter. 1963 wird die erste Niederlassung der ADJC in Indien eröffnet.Heute wirken rund 600 Schwestern der Gemeinschaft in diesen Ländern und zudem in Brasilien, Mexiko, Kenia und Nigeria.Immer wieder wurden die ADJC auch in Notgebiete der Welt gerufen. Jüngste Einsätze in 20 Jahren waren inVietnamNicaraguaKambodschaRumänienund im Kosovo.Wir engagieren uns verstärkt für unsere Missionen und nehmen dafür gerne auch Spenden entgegen.Konto der Dernbacher SchwesternNassauische SparkasseBLZ: 510 500 15Kto.: 788 013 140