Schwester Josephine Bakhita - Lied der Freiheit. Speckpater47 on Aug 18, 2011 Es ist das Jahr 1870. Ein junges sudanesisches Mädchen, später „Bakhita" genannt, wird entführt und in die Sklaverei …

Schwester Josephine Bakhita - Lied der Freiheit. Speckpater47 on Aug 18, 2011 Es ist das Jahr 1870. Ein junges sudanesisches Mädchen, später „Bakhita" genannt, wird entführt und in die Sklaverei verkauft. Qualvolle und schmerzliche Jahre folgen, ihre Herren sind gebieterisch und ohne Mitleid. Erst 20 Jahre später schenkt man ihr die Freiheit. Schließlich entscheidet sie sich für Gott und wird Cannosianerin. Im Jahr 2000 wird Sr. Bakhita heilig gesprochen und ist somit die erste Heilige des Sudan.Dieses Video können Sie auch unentgeltlich bestellen bei:KIRCHE IN NOTLorenzonistraße 6281545 MünchenTelefon: +49 89 - 64 24 888-0Fax: +49 89 - 64 24 888-50info@kirche-in-not.deDie Frohe Botschaft in jedes Haus. Bitte unterstützen Sie unser Madien-Apostolat mit einer Spende:LIGA Bank MünchenKonto-Nr.: 2152002BLZ: 75090300Verwendungszweck: MedienapostolatInternational:Bank Identifier Code (BIC):GENODEF1M05interBank-AccNr (IBAN): DE63 7509 0300 0002 1520 02Vergelt's Gott!