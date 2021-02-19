TRADCATKNIGHT: NEW! SPECIAL GUEST VIDEO INTERVIEW: FEBRUARY 19: RICK WILES (TRUNEWS), “BENEDICT XVI IS THE TRUE POPE AND THE GLOBAL BRAIN AGENDA”
RICK WILES FROM TRUNEWS JOINS THE SHOW FOR THE FIRST TIME TO DISCUSS:
THE COVID 19 SITUATION, WHERE DO WE GO FROM HERE?, BENEDICT THE XVI IS THE TRUE POPE, LAVENDAR MAFIA, DEPOPULATIONIST’S, BILL GATES, DAVOS MEETING, ZIONISM, SON OF PERDITION IS CLOSE & THE GLOBAL BRAIN AGENDA! DONT DARE MISS THIS ONE FRIENDS.
tradcatknight.org/…e-and-the-global-brain-agenda/
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