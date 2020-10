Was feiern die Katholiken an Allerheiligen?

BistumMainz am 30. Oktober 2017 Allerheiligen und Halloween sind keine Konkurrenzveranstaltungen. Am 1. November feiern die Katholiken ihre Heiligen, die Gottes Liebe gelebt haben und ihm deshalb … More

BistumMainz am 30. Oktober 2017 Allerheiligen und Halloween sind keine Konkurrenzveranstaltungen. Am 1. November feiern die Katholiken ihre Heiligen, die Gottes Liebe gelebt haben und ihm deshalb ganz nahe sind. An Allerseelen feiern die Katholiken die "kleinen Heiligen", ihre Verstorbenen, die schon ihren Platz bei Gott haben. Die Lichter und der Besuch am Grab sind Zeichen der Hoffnung und der Verbundenheit.