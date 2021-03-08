TRADCATKNIGHT: NEW! SPECIAL GUEST EXCLUSIVE VIDEO INTERVIEW: MARCH 8: CELESTE SOLUM, “GREEN HUMANS & TOP 10 THINGS IN THE VACCINE NO ONE IS TALKING ABOUT”
FORMER FEMA EMPLOYEE CELESTE SOLUM JOINS THE SHOW AGAIN FOR ANOTHER IN DEPTH LOOK AS TO WHAT IS REALLY IN THE VACCINES. THIS IS DISTURBING I MUST FOREWARN YOU.
WE DISCUSS:
TOP 10 THINGS YOU SHOULD CONSIDER BEFORE TAKING A VACCINE
TOP TEN THINGS IN A VACCINE THAT NO ONE IS TALKING ABOUT
LATEST VACCINE NEWS
WE ARE THE NEW LEPERS!!
CELESTE SHOCKING RECENT STORY
THE MAD SCIENTISTS, EUGENICS AND DARPA
TURNING MEN INTO PILLARS OF PLASTIC?
TERRA-FORMING THE WORLD TO BE HOSTILE TOWARD HUMANITY
DAYS OF LOT ALL OVER: GOD MUST PUT AN END TO THIS
VERO CELLS, GREEN HUMANS
HOW TO KNOW IF THERE IS ABORTED FETAL TISSUE USED THERE ARE CERTAIN LETTERS/NUMBERS TO LOOK FOR
AND MUCH MUCH MORE!
tradcatknight.org/…ccine-no-one-is-talking-about/
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