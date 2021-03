San Gualterio, famoso en el norte de Francia-el 23 de marzo. diócesistv fecha: 23 de marzo fecha en el calendario anterior: 8 de abril n.: c. 1030 - †: c. 1095 - país: Francia otras formas del … More





diócesistv fecha: 23 de marzo



fecha en el calendario anterior: 8 de abril

n.: c. 1030 - †: c. 1095 - país: Francia

otras formas del nombre: Gauthier, Walterio

canonización: culto local

hagiografía: Abel Della Costa



Elogio: En Pontoise, cerca de París, en Francia, san Gualterio, primer abad del monasterio del lugar, que, renunciando a su inclinación por la soledad, con su ejemplo enseñó a los monjes la disciplina de la Regla y fustigó en el clero las costumbres simoníacas.



Patronazgos: patrono de los vitivinicultores, protector de los presidiarios, y para invocar contra el reuma, la fiebre y los problemas de ojos.



refieren a este santo: San Israel patrono de los vitivinicultores, protector de los presidiarios, y para invocar contra el reuma, la fiebre y los problemas de ojos.



Gauthier en francés, Walter (en su forma alemana o inglesa, por la que es frecuentemente mencionado) o Gualterio (en español), nació en Picardía (Francia) alrededor del año 1030. Comenzó su carrera en la enseñanza, y llegó a ser un popular profesor de filosofía y retórica, pero el deseo de una vida retirada lo lleva a hacerse monje. A lo largo de su vida, esta será la tensión dominante: su deseo de soledad, y los deberes que por obediencia deberá asumir.



Ingresó en la abadía de Rebais-en-Brie, en la diócesis de Meaux, convirtiéndose en un ejemplo inspirador para todos los hermanos, incluso habiendo tenido en una oportunidad diferencias de puntos de vista con el abad. Tiempo después el rey Felipe I estableció una nueva comunidad monástica en Pontoise, y sus monjes eligieron como su abad a Gauthier. Conforme a la costumbre d ela época, recibió la cruz abacial de manos del rey, pero en el rito, puso sus manos sobre las del rey, en vez de debajo, y dijo: «Es de Dios, no de Su majestad, que yo acepto este cargo en la Iglesia». El Rey, lejos de reprender tan osadas palabras, las aprobó. El monasterio estuvo originalmente dedicado a San Germán, obispo de París y luego a San Martin; y se regían por la regla de San Benito.



Hacia el 1072, por una cierta inestabilidad en el comportamiento de los monjes y algunas dificultades encontradas, Gauthier abandonó secretamente la dirección del monasterio y se presentó como simple monje en la abadía de Cluny, guiada por el abad



Desde entonces se dedicó por completo a la conducción del monasterio. Las mortificaciones que él hubiera deseado practicar en soledad fueron más que compensadas por las persecuciones que tuvo que sufrir como consecuencia de su oposición a la simonía y la denuncia de la mala vida del clero secular; incluso hubo una ocasión en que fue encarcelado por una violenta disputa con los obispos del Concilio de París de 1092, en relación a la celebración de la Santa Misa por sacerdotes concubinario, pero sus amigos obtuvieron su liberación. En 1094 fundó en Bertacourt, cerca de Amiens, un monasterio femenino, gracias a la ayuda de dos mujeres piadosas, Godelinda y Elvige.



Gauthier murió un viernes santo, su cuerpo fue enterrado en la Abadía de Pontoise, pero durante la Revolución Francesa sus huesos fueron trasladados al cementerio de Pontoise, donde ya no se los ha vuelto a encontrar. Actualmente, el Colegio San Martín de Pontoise, sostenido por los Oratorianos, perpetúa el recuerdo de la antigua abadía y de su primer abad.



El presente artículo es una fusión del de Antonio Borrelli en



