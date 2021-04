Viernes de la cuarta semana de Pascua



Libro de los Hechos de los Apóstoles 13,26-33.

Salmo 2,6-7.8-9.10-11.

Evangelio según San Juan 14,1-6.

abiendo llegado Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga:"Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes: los descendientes de Abraham y los que temen a Dios.En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús.Aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo condenara.Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro.Pero Dios lo resucitó de entre los muertosy durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo.Y nosotros les anunciamos a ustedes esta Buena Noticia: la promesa que Dios hizo a nuestros padres,fue cumplida por él en favor de sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo segundo: Tú eres mi Hijo; yo te he engendrado hoy."Yo mismo establecí a mi Reyen Sión, mi santa Montaña.»Voy a proclamar el decreto del Señor:El me ha dicho: «Tú eres mi hijo,yo te he engendrado hoy.»«Pídeme, y te daré las naciones como herencia,y como propiedad, los confines de la tierra."Los quebrarás con un cetro de hierro,los destrozarás como a un vaso de arcilla»Por eso, reyes, sean prudentes;aprendan, gobernantes de la tierra.Sirvan al Señor con temoresús dijo a sus discípulos:"No se inquieten. Crean en Dios y crean también en mí.En la Casa de mi Padre hay muchas habitaciones; si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar.Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes.Ya conocen el camino del lugar adonde voy".Tomás le dijo: "Señor, no sabemos adónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino?".Jesús le respondió: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre, sino por mí."Extraído de la Biblia: Libro del Pueblo de Dios.: Venerable Pio XII