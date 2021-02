Comment faire une croix de Sainte Brigid. magiedirlande. Ste Brigitte, abbesse de Kildare en Irlande († 523)-le 1er février Martyrologe Romain : Kildare en Irlande, l’an 523, saint Brigitte , abbesse… More

Comment faire une croix de Sainte Brigid.



magiedirlande. Ste Brigitte, abbesse de Kildare en Irlande († 523)-le 1er février

Martyrologe Romain : Kildare en Irlande, l’an 523, saint Brigitte , abbesse, qui aurait fondé un des premiers monastères de l’île et poursuivi l’oeuvre d’évangélisation commencée par saint Patrice

Réalisée traditionellement chaque année le 1er février pour la fête de Sainte Brigitte d'Irlande (Brigid en anglais), la croix de Sainte Brigid est un des symboles forts de la culture irlandaise. Elle est censée protéger du feu et des maléfices et est souvent pendue au mur de la pièce principale, ou dans le couloir d'entrée, surtout en campagne. Apprenez en quelques minutes à la réaliser !