Bajocae, capitale des Bajocasses, civitas Bajocassium, aujourd'hui Bayeux, était incontestablement l'une des plus anciennes villes des Gaules. On la nommait aussi Aregenus, de la rivière d'Aure qui l'arrose; elle était très florissante sous les Romains. Les druides y avaient autrefois, au mont Phannus ou Phoenus, depuis, mont des Temples, une école célèbre.



Vers la fin du quatrième siècle (c'est au moins l'opinion la plus probable), saint Exupère, appelé quelquefois Spire ou Suspirius, Romain de naissance, selon quelques-uns, vint prêcher l'évangile dans la Neustrie, depuis Normandie, après que, sous la conduite de Rollon, les Normands eurent conquis celle belle province. Saint Exupère fonda l'église de Bayeux. ...