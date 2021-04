St Isidore, évêque et docteur de l'Église († 636) - le 4 avril (& Les autres saints du jour... ) (* v. 560 - † 636) L'Espagne s'honore d'avoir donné le jour à une famille de saints avec les frères … More

St Isidore, évêque et docteur de l'Église († 636) - le 4 avril (& Les autres saints du jour... )(* v. 560 - † 636)L'Espagne s'honore d'avoir donné le jour à une famille de saints avec les frères Léandre, Fulgence, Isidore et leur sœur Florentine. Léandre l'aîné, qui devint évêque de Séville (vers 580), éleva son jeune frère Isidore, né entre 560 et 570.A la mort de Léandre (601), Isidore lui succéda et il continua avec éclat l'organisation de l'Église d'Espagne dans le royaume wisigothique, que son frère avait entreprise. Léandre avait tenu à Tolède un important concile en 586 ; Isidore prolongea son action en de nombreux synodes et spécialement dans le célèbre IVe Concile de Tolède (633).Durant un épiscopat de trente-cinq années, il s'adonna à la formation du peuple chrétien non seulement par la prédication, mais par l'instruction des jeunes. Il fonda pour eux un collège dans lequel il voulut enseigner lui-même. C'était là une préoccupation tout à fait en avance sur son temps. Elle est en partie à l'origine de la production littéraire d'Isidore, qui est une sorte d'inventaire de l'ensemble des connaissances humaines, auquel l'auteur fournit un apport original.Isidore meurt à Séville en 636.Pour approfondir, lire la Catéchèse du Pape Benoît XVI :Prêtre et fondateur des :, troisième de huit enfants, naît à Chorio di San Lorenzo (archidiocèse de Reggio de Calabre, Italie) le 14 février 1879, de Antonio et Antonina Tripodi, agriculteurs profondément chrétiens. Il est baptisé le même jour et en 1882 reçoit le Sacrement de la Confirmation.Il entra à 10 ans au séminaire archiépiscopal de Reggio de Calabre et fut ordonné prêtre le 20 septembre 1902.Pendant deux ans, il fut Préfet de discipline au séminaire, puis, en 1904, il fut nommé curé de Pentidattilo, un village pauvre et isolé de la Calabre. Il partagea la vie difficile des habitants, se faisant «». Ressentant une profonde dévotion pour la Sainte Face du Seigneur, il se consacra à en diffuser le culte parmi la population, en faisant participer les prêtres et les laïcs à l'apostolat de la réparation des péchés. «», disait-il. Avec une heureuse intuition, il unit cette dévotion à la piété eucharistique.En 1918, il devint «», s'inscrivant à l'archiconfrérie de Tours. L'année suivante, il institua dans son village la. Il fonda l'Œuvre des Clercs pauvres pour offrir aux jeunes garçons démunis la possibilité d'accéder au sacerdoce.De 1921 à 1940, il fut curé de l'égliseà Reggio, où il exerça une activité encore plus vaste. Il accomplit également les fonctions suivantes : directeur spirituel du séminaire archiépiscopal (1922-49), aumônier des Hôpitaux réunis (1922-33), confesseur des Instituts religieux de la ville et de la prison (1921-50) ; chanoine pénitencier de la cathédrale (1940-63) ; Recteur de la, qui fut transférée de Pendatillo à Reggio en 1950.La célébration de la Messe et l'adoration de l'Eucharistie occupaient une place centrale dans sa vie. L'idée de donner vie à une Congrégation religieuse féminine pour diffuser la dévotion à la Sainte Face et apporter un réconfort aux prêtres ayant besoin d'aide et aux paroisses les plus perdues et les plus isolées de la Calabre, commença ensuite à se concrétiser en lui.En 1934, encouragé par son ami don Orione ( levangileauquotidien.org/main.php , il fonda la Congrégation des «», qui fut canoniquement approuvée en 1953. Il projeta ensuite la construction d'un sanctuaire consacré à la Sainte Face, mais n'eut pas la possibilité de voir son projet réalisé avant sa mort, qui survint le 4 avril 1963 à Reggio de Calabre., par Saint Jean-Paul II (Karol Józef Wojtyła, 1978-2005),, par le pape Benoît XVI (Joseph Ratzinger, 2005-2013) lors de sa première cérémonie de canonisation.Source principale : vatican.va (« Rév. x gpm »).Religieux o.f.m. († 1589)surnommé le More, à cause de la couleur noire de sa peau, fils aîné d’une famille descendant d’esclaves africains ramenés en Sicile, naît en 1526, aux environs de Messine, dans le bourg de San-Fratello. Il semble que son père, chrétien convaincu, marié à Diana Larcari, était esclave du sicilien Christophe Massarari dont il portait le nom.Benoît, qui fut affranchi, était, dès son jeune âge, remarqué pour sa piété et son esprit de pénitence. En entendant les autres jeunes bouviers le traiter de nègre, Jérôme Lanza, qui était un seigneur fait ermite à San-Fratello, le prit sous sa protection et, lorsqu’il eut vingt-et-un ans, l'engagea dans la vie érémitique, inaugurée sous le patronage de saint François d'Assise.Cette congrégation d'ermites, d'abord approuvée, en 1550, par Jules III (Giovanni Maria Ciocchi Dal Monte, 1550-1555), fut dissoute, en 1562, par Pie IV (Giovanni Angelo Medici, 1559-1565). Benoît, qui était supérieur de la communauté, ordonna la séparation, et fut alors reçu comme frère convers par les franciscains de l’Observance du couvent de Sainte-Marie-de-Jésus, près de Palerme.Après un séjour de trois ans au couvent de Sainte-Anne-de-Giuliana, il revint au couvent de Sainte-Marie-de-Jésus dont il fut cuisinier. Il fut nommé, malgré lui, gardien (supérieur) du couvent de Sainte-Marie-de-Jésus pour trois ans, en 1578.En 1581, il eut la charge des novices, puis, le temps de sa charge terminé, il retourna à la cuisine, bien qu’il vécut dans le jeûne continuel.Il meurt à Palerme le 4 avril 1589. Son corps fut d'abord enseveli dans le caveau des religieux où se produisirent de nombreux miracles ; il en fut retiré dès 1611 pour être exposé à la vénération publique ; le sénat de Palerme le choisit comme patron de la cité.par Benoît XIV (Prospero Lorenzo Lambertini, 1740-1758)par Pie VII (Barnaba Chiaramonti, 1800-1823).Source principale : missel.free.fr/Sanctoral/(« Rév. x gpm »).