Coronavirus App - by Kurt Razelli

Interessant an Kickls damaliger Rede finde ich, dass er so manches von dem selbst einforderte, was die FPÖ meiner Beobachtung nach im Nachhinein kritisiert; die hohen Kosten der Covid-19-Kampagne usw. Aber das ist eben Oppositionsgetöse, und dass Parteien, sobald sie Regierungsverantwortung übernommen haben - noch dazu in einer Koalition -, nicht mehr ganz so frei agieren können, sollte jedem klar sein.