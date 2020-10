Laudato Si - Die besten Kirchenlieder für Kinder || Kinderlieder

Kindelieder 12. Juni 2014 Sing mit uns wie in der Kirche Laudato Si! Vatikandruckerei-Chef: Möglicher Enzyklikatitel ist "Laudato sii" Vatikanstadt, 30.05.2015 (KAP) Die in Kürze veröffentlichte … More





Laudato Si! Vatikandruckerei-Chef: Möglicher Enzyklikatitel ist "Laudato sii" Vatikanstadt, 30.05.2015 (KAP) Die in Kürze veröffentlichte Ökologie-Enzyklika von Papst Franziskus könnte den italienischen Titel tragen "Laudato sii" - "Gelobt seist Du". Das sagte laut italienischen Medienberichten vom Samstag der Direktor der Vatikanischen Druckerei, Giuseppe Costa, am Rande einer Preisverleihung in Neapel.Mit den Worten "Gelobt seist Du" beginnen die meisten Strophen im "Sonnengesang" des Heiligen Franz von Assisi (1181/82-1226). Darin wird das Wunder der Schöpfung gepriesen. Der Text gilt als der älteste der italienischen Literatur.Die Öko-Enzyklika des Papstes wird derzeit weltweit mit Spannung erwartet. Beobachter halten eine Veröffentlichung Mitte Juni für möglich. Benannt sind Enzykliken nach ihren Anfangsworten, die meist bereits auch programmatische Bedeutung haben.