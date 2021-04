Jacobo Duckett, Beato

Mártir, 19 de abril



Laico Mártir

Mártir, 19 de abrilLaico Mártir1602)15 de diciembre de 1929 por el Papa Pío XIm junto a otros 105 mártires de Inglaterra y Gales.Mártir, nacido en Gilfortrigs en la parroquia de Skelsmergh en Westmoreland, Inglaterra, no tenemos datos de la fecha, en una familia antigua de aquella localidad. Era vendedor de libros y editor en Londres. Su padrino fue el conocido mártir James Leybourbe de Skelsmergh. Parece, sin embargo, haber sido criado como protestante, y que se convirtió cuando era aprendiz en Londres al leer un libro Católico que le prestó un amigo. Antes de ser recibido en la Iglesia, fue encarcelado dos veces por no asistir el servicio Protestante, y se le obligó a renovar su aprendizaje anglicano y abandonar a su maestro.Finalmente recibió el sacramento de la reconciliación e ingresó a la Iglesia gracias a un venerable sacerdote llamado Weekes quien estaba encarcelado en Gatehouse en Westminster. Después de dos o tres años se casó con una viuda católica, pero de los doce años de vida de casado, no menos de nueve los pasó en prisión debido a su entusiasmo en la propagación de la literatura Católica y su maravillosa perseverancia en su fe recién descubierta.Su última aprehensión fue provocada por Peter Bullock, un encuadernador, que lo traicionó para obtener su propia liberación de la prisión. Su casa fue registrada el 4 de marzo de 1601, libros Católicos fueron encontrados allí, y Duckett inmediatamente fue arrojado en Newgate. En su juicio, Bullock declaró que él había encuadernado varios libros Católicos para Duckett, hecho que el mártir reconoció como verdadero.El jurado lo encontró no culpable, pero el Juez Popham inmediatamente se levantó y los mandó a que consideraran bien lo que ellos habían hecho, ya que Duckett tenía entre sus libros “Los Motivos” de Bristowe, un controversial trabajo particularmente odiado por los anglicanos debido a sus enseñanzas y contundencia. El jurado, ante esto, cambió el veredicto y declararon al prisionero culpable de traición. Duckett, junto a tres sacerdotes: Page, Tichborne, y Watkinson, fue condenado a la muerte. Bullock no se salvó con su traición, ya que junto a Duckett fue transportado a Tyburn, donde ambos fueron ejecutados el 19 de abril de 1602.Hay un relato, escrito por su hijo, Prior de los Cartujos Ingleses en Nieuport (Flandes), “El Martirio de James Duckett”: En el camino a Tyburn se le dio una taza de vino; bebió, y pidió a su esposa dar de beber a Pedro Bullock, y libremente a perdonarlo. En la horca, sus últimos pensamientos fueron para su traidor. Él lo besó e imploró que muriera en la fe católica.Si tiene información relevante para la canonización del Beato Jacobo, por favor contacte a:Catholic Bishops’ Conference of England and Wales39 Eccleston SquareLondon SW1V 1BX, UNITED KINGDOM