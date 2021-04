FATIMA/8: François, l'enfant au coeur d'or. - Chant "Du Roi des rois" par les Messagères de N-D. revueenroute Saint François Marto, Date de Fête: le 4 avril Un des enfants auxquels la Sainte Vierge … More

Saint François Marto, Date de Fête: le 4 avril

FATIMA/8: François, l'enfant au coeur d'or. - Chant "Du Roi des rois" par les Messagères de N-D.revueenrouteUn des enfants auxquels la Sainte Vierge apparut à Fatima (Un des enfants auxquels la Sainte Vierge apparut à Fatima. François mourut à onze ans d'une courte maladie qu'il supporta avec courage et dévotion le 4 avril 1919.- François à Fatima le 13 mai 2017: les petits bergers, exemples de sainteté pour «surmonter les souffrances» de la vie (radio Vatican)- Pèlerinage du pape François au sanctuaire de Notre Dame de Fatima à l'occasion du centenaire des Apparitions de la Bienheureuse Vierge Marie à la Cova da Iria, 12-13 mai 2017, homélie du Saint Père.- les deux petits bergers de Fatima, témoins des apparitions de la Vierge, canonisés le 13 mai 2017 par le Pape François lors de son voyage au sanctuaire marial portugais.- Consistoire pour la canonisation de bienheureux, dont les voyants de Fatima le 20 avril 2017.- Les petits voyants de Fatima sur la voie de la sainteté.- décret du 23 mars 2017 reconnaissant un miracle attribué au bienheureux Francesco Marto, né le 11 juin 1908 et mort le 4 avril 1919, et à la bienheureuse Giacinta Marto, née le 11 mars 1910 et morte le 20 février 1920.Jacinthe mourut le 20 février 1920.Bienheureux François de Fatima, Illustration Anne Floc'h- Homélie de sa sainteté le pape Jean-Paul II pour la béatification des vénérables Jacinthe et François, pastoureaux de Fátima, au sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire de Fátima, Samedi 13 mai 2000."Je te bénis, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits.Je te bénis, ô Père, pour tous tes tout-petits, à commencer par la Vierge Marie, ton humble Servante, jusqu'aux pastoureaux François et Jacinthe.Que le message de leur vie reste toujours ardent pour illuminer le chemin de l'humanité!""Comme à Lourdes, à Fatima également la Vierge a choisi des enfants, François, Jacinthe et Lucie, comme destinataires de son message. Ils l'ont accueillie si fidèlement qu'ils méritent non seulement d'être reconnus comme témoins crédibles des apparitions, mais de devenir eux-mêmes un exemple de vie évangélique.Lucie, leur cousine à peine plus âgée encore vivante, a tracé des portraits significatifs des deux nouveaux bienheureux. François était un enfant bon, réfléchi, à l'âme contemplative ; alors que Jacinthe était vive, plutôt susceptible, mais très douce et aimable."(source: Il y aura des saints parmi les enfants - Jean-Paul II, Audience Générale du mercredi 17 mai 2000 - site du Vatican)Lucie, la troisième enfant, est décédée le 13 février 2005 au Carmel de Sainte-Thérèse à Coimbra.À Aljustrel près de Fatima au Portugal, en 1919, le bienheureux François Marto. À l'âge de onze ans, il fut consumé par une brève maladie, mais se signala par sa douceur, sa persévérance dans les épreuves et dans la foi, et par son assiduité à la prière.Martyrologe romain"Ne croyez pas que le jeune âge soit un obstacle au chemin vers la perfection consommée, autrement dit la sainteté", avait dit le Pape Pie XII, et bien des années auparavant son prédécesseur Pie X, avait affirmé : "Il y aura des saints parmi les enfants".