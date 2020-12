Ringelai wartet auf's Christkind. BistumPassau am 11. Dezember 2016. Die Christkindlwallfahrt von Ringelai im Bayerischen Wald ist einzigartig in ganz Deutschland. Sie wird am dritten Adventswochenen… More

BistumPassau am 11. Dezember 2016. Die Christkindlwallfahrt von Ringelai im Bayerischen Wald ist einzigartig in ganz Deutschland. Sie wird am dritten Adventswochenende begangen. Die Tradition ist bis heute lebendig.