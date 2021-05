Vieni, vieni, Spirito d'amore. Vieni, vieni, Spirito d'amore ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Noi t'invochiamo Spirito di Cristo, … More

Vieni, vieni, Spirito d'amore.



Vieni, vieni, Spirito d'amore



ad insegnar le cose di Dio.



Vieni, vieni, Spirito di pace



a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.



Noi t'invochiamo Spirito di Cristo,



vieni Tu dentro di noi; cambia i nostri occhi,



fa' che noi vediamo la bontà di Dio per noi.



Vieni, o Spirito, dai quattro venti



e soffia su chi non ha vita;



vieni, o Spirito, e soffia su di noi



perché anche noi riviviamo.



Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,



insegnaci a lodare Iddio.



Insegnaci a pregare, insegnaci la via,



insegnaci Tu l'unità.