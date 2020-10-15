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Vivaldi - Gloria

Mission 2020
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Vivaldi - Gloria NATIONAL CHAMBER ORCHESTRA OF ARMENIA Art director V. Martirosyan NATIONAL CHAMBER CHOIR OF ARMENIA Art director R. Mlkeyan soprano M. Galoyan soprano H. Harutyunova mezzo-…More
Vivaldi - Gloria NATIONAL CHAMBER ORCHESTRA OF ARMENIA Art director V. Martirosyan NATIONAL CHAMBER CHOIR OF ARMENIA Art director R. Mlkeyan soprano M. Galoyan soprano H. Harutyunova mezzo-soprano N. Ananikyan conductor R. Mlkeyan armchoir.com
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Mission 2020
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Vivaldi - ein Genie katholischer Priester und Musiker ohne den Einfluss der Freimaurerei.
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