Sábado de la cuarta semana de Cuaresma



Libro de Jeremías 11,18-20.

Salmo 7,2-3.9bc-10.11-12.

Evangelio según San Juan 7,40-53.

l Señor de los ejércitos me lo ha hecho saber y yo lo sé. Entonces tú me has hecho ver sus acciones.Y yo era como un manso cordero, llevado al matadero, sin saber que ellos urdían contra mí sus maquinaciones: "¡Destruyamos el árbol mientras tiene savia, arranquémoslo de la tierra de los vivientes, y que nadie se acuerde más de su nombre!".Señor de los ejércitos, que juzgas con justicia, que sondeas las entrañas y los corazones, ¡que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he confiado mi causa!eñor, Dios mío, en ti me refugio:sálvame de todos los que me persiguen;líbrame, para que nadie pueda atraparmecomo un león, que destroza sin remedio.Júzgame, Señor, conforme a mi justiciay de acuerdo con mi integridad.¡Que se acabe la maldad de los impíos!Tú que sondeas las mentes y los corazones,tú que eres un Dios justo, apoya al inocente.Mi escudo es el Dios Altísimo,que salva a los rectos de corazón.Dios es un Juez justoy puede irritarse en cualquier momento.lgunos de la multitud que lo habían oído, opinaban: "Este es verdaderamente el Profeta".Otros decían: "Este es el Mesías". Pero otros preguntaban: "¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea?¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de donde era David?".Y por causa de él, se produjo una división entre la gente.Algunos querían detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él.Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los fariseos, y estos les preguntaron: "¿Por qué no lo trajeron?".Ellos respondieron: "Nadie habló jamás como este hombre".Los fariseos respondieron: "¿También ustedes se dejaron engañar?¿Acaso alguno de los jefes o de los fariseos ha creído en él?En cambio, esa gente que no conoce la Ley está maldita".Nicodemo, uno de ellos, que había ido antes a ver a Jesús, les dijo:"¿Acaso nuestra Ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo?".Le respondieron: "¿Tú también eres galileo? Examina las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta".Y cada uno regresó a su casa.Extraído de la Biblia: Libro del Pueblo de Dios.: San Teófilo de Antioquia