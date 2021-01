"Die Spatzen pfeifen lassen" – Don Bosco. RedaktionKIP am 6. Mai 2015. Der vor 200 Jahren geborene Priester Giovanni Bosco kümmerte sich in Turin um allein gelassene Jugendliche, die auf der Straße … More

RedaktionKIP am 6. Mai 2015. Der vor 200 Jahren geborene Priester Giovanni Bosco kümmerte sich in Turin um allein gelassene Jugendliche, die auf der Straße oder im Gefängnis landeten. Er wurde ein Pionier der pädagogischen Jugendarbeit. Aus dieser Arbeit heraus entstanden in der Folge der Orden der Salesianer Don Boscos und der Orden der Don Bosco Schwestern. Volker Farrenkopf hat Vertreter der Orden ins Studio eingeladen: Pater Ernst Kusterer und Pater Jörg Widmann aus Stuttgart, Schwester Maria Maxwald aus Tirol und Valentin Frangen, der bei den Salesianern ein freiwilliges soziales Jahr absolviert.