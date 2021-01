8 Gennaio - Battesimo di Gesù al fiume Giordano - San Severino. Televallassina Il Battesimo di Gesù (1° dei Misteri della Luce, introdotti dal Beato Giovanni Paolo II) da parte di Giovanni Battista … More

[13] In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui.



[14] Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: "Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?".



[15] Ma Gesù gli disse: "Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia". Allora Giovanni acconsentì.



[16] Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui.



[17] Ed ecco una voce dal cielo che disse: "Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto".

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE



BENEDETTO XVI

Angelus

Cari fratelli e sorelle!

Mt

Mt

"Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto"

Mt

Gv

Cristo

Messia

"unto"

Mt

"toglie"

Gv

"battesimo"

Lc

"immerse"

"un sempre nuovo immergersi nella vastità dell’essere, mentre siamo semplicemente sopraffatti dalla gioia"

... E preghiamo per tutti i cristiani, affinché possano comprendere sempre più il dono del Battesimo e si impegnino a viverlo con coerenza, testimoniando l’amore del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

San Severino

S

everino

8 Gennaio - Battesimo di Gesù al fiume Giordano - San Severino.Televallassina Il Battesimo di Gesù (1° dei Misteri della Luce, introdotti dal Beato Giovanni Paolo II) da parte di Giovanni Battista è raccontato da ciascuno dei Vangeli sinottici : Matteo 3,13-17; Marco 1,9-11 e Luca 3,21-22. Il più eloquente dei tre è, però, Matteo :La Chiesa Cattolica festeggia il Battesimo di Gesù la domenica dopo l’Epifania del Signore. Siccome l'Epifania è il 6 gennaio, la festa del Battesimo cade nella domenica compresa tra il 7 ed il 13 gennaio, concludendo il periodo natalizio dell’anno liturgico come, del resto, si può leggere nel testo che segue:Piazza San Pietro (Domenica, 13 gennaio 2008)Con l’odierna festa del Battesimo di Gesù si chiude il tempo liturgico di Natale. Il Bambino, che a Betlemme i Magi vennero ad adorare dall’oriente offrendo i loro doni simbolici, lo ritroviamo ora adulto, nel momento in cui si fa battezzare nel fiume Giordano dal grande profeta Giovanni (cfr3,13). Nota il Vangelo che quando Gesù, ricevuto il battesimo, uscì dall’acqua, si aprirono i cieli e scese su di lui lo Spirito Santo come una colomba (cfr3,16). Si udì allora una voce dal cielo che diceva:3,17). Fu quella la sua prima manifestazione pubblica, dopo trent’anni circa di vita nascosta a Nazaret. Testimoni oculari del singolare avvenimento furono, oltre al Battista, i suoi discepoli, alcuni dei quali divennero da allora seguaci di Cristo (cfr1,35-40). Si trattò contemporaneamente di cristofania e teofania: anzitutto Gesù si manifestò come il, termine greco per tradurre l’ebraico, che significa: Egli non fu unto con l’olio alla maniera dei re e dei sommi sacerdoti d’Israele, bensì con lo Spirito Santo. Al tempo stesso, insieme con il Figlio di Dio apparvero i segni dello Spirito Santo e del Padre celeste.Qual’è il significato di questo atto, che Gesù volle compiere – vincendo la resistenza del Battista – per obbedire alla volontà del Padre (cfr3,14-15)? Il senso profondo emergerà solo alla fine della vicenda terrena di Cristo, cioè nella sua morte e risurrezione. Facendosi battezzare da Giovanni insieme con i peccatori, Gesù ha iniziato a prendere su di sé il peso della colpa dell’intera umanità, come Agnello di Dio cheil peccato del mondo (cfr1,29). Opera che Egli portò a compimento sulla croce, quando ricevette anche il suo(cfr12,50). Morendo infatti sinell’amore del Padre ed effuse lo Spirito Santo, affinché i credenti in Lui potessero rinascere da quella sorgente inesauribile di vita nuova ed eterna. Tutta la missione di Cristo si riassume in questo: battezzarci nello Spirito Santo, per liberarci dalla schiavitù della morte e "aprirci il cielo", l’accesso cioè alla vita vera e piena, che sarà Spe salvi , 12).Sacerdote e monaco in Austria(410-482), nato da nobile famiglia romana verso il 410, visse per lungo tempo come eremita in Oriente. Intorno al 454, come ci fa sapere il suo discepolo e biografo, Eugippo, si stabilì sul Danubio, ai confini del Norico e della Pannonia (terra che corrisponde all’odierna Austria e a parte della Iugoslavia e dell’Ungheria) a seguito di un avviso soprannaturale.Da poco erano morti Attila (453) e il generale Ezio, e l’imperatore Valentiniano II era impotente a impedire le scorrerie dei Rugi e di altre tribù barbare, che lasciavano ovunque rovine e carestie. Nel travaglio di questo agitato periodo, Severino si adoperò per soccorrere i poveri e soprattutto i Romani che, restati in queste province, versavano nella miseria e nella desolazione.Per il suo ardente desiderio di preghiera e solitudine, fondò nella cittadina di Favianis (Mautern), un monastero, dal quale sviluppò un’intensa attività, che andava dalla cura delle anime alle opere caritative e agli interventi politico-nazionali. Uomo di grande personalità, seppe intervenire direttamente nei disordini politici e nei contrasti bellici; piegando gli amici e convincendo al rispetto i nemici, riuscì a pacificare il paese. Ebbe soprattutto a cuore l’esercizio della carità: con i suoi monaci organizzò un’opera sociale di vaste dimensioni per soccorrere i poveri e in particolare i prigionieri.Nel suo lavoro pastorale egli si adoperò soprattutto per risvegliare e rafforzare la fede, tanto nel clero che nel popolo. Per promuovere la vita religiosa, provvide alla fondazione di nuclei monastici, con regole di vita ben stabilite.Severino muore nel suo monastero a Favianis l’8 gennaio del 482, dopo una breve malattia, e là fu sepolto. Ma quando nel 488 i Rugi, come Severino aveva predetto, cacciarono dalle loro contrade i Romani, i monaci, con le spoglie del loro padre, scesero in Italia. Oggi le sue ossa riposano a Pizzofalcone presso Napoli, insieme al martire Sosso.Fonte principale: chiesadimilano.it (“RIV./gpm”).