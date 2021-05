UN SANTO PARA CADA DÍA 8 DE MAYO (San Víctor) sanPablotv fecha: 8 de mayo †: c. 304 - país: Italia otras formas del nombre: Víctor Mauro, Víctor el Moro canonización: pre-congregación hagiogra… More

UN SANTO PARA CADA DÍA 8 DE MAYO (San Víctor)



sanPablotv fecha: 8 de mayo

†: c. 304 - país: Italia

otras formas del nombre: Víctor Mauro, Víctor el Moro

canonización: pre-congregación

hagiografía: «Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI



Elogio: En Milán, en la región de Liguria, conmemoración de san Víctor, mártir, el cual, originario de Mauritania, era soldado del ejército imperial, y al imponer el emperador Maximiano la obligación de sacrificar a los ídolos, depuso sus armas, por lo que le llevaron a la ciudad de Lodi, donde fue decapitado.



San Ambrosio dice que san Víctor era uno de los patronos de Milán, junto con san Félix y san Nabor. Según la tradición, san Víctor era originario de Mauritania; por ello se le llamó Mauro o Moro, para distinguirle de otros confesores del mismo nombre. Fue cristiano desde su juventud, formó parte de la guardia pretoriana y fue hecho prisionero cuando era ya muy anciano. Después de soportar crueles torturas, fue decapitado en Milán, hacia el año 303, durante el reinado de Maximiano.



Por orden del obispo san Materno, su cuerpo fue enterrado junto a un bosquecito, donde más tarde se construyó una iglesia. San Gregorio de Tours afirma que Dios glorificó la tumba del mártir con numerosos milagros. San Carlos Borromeo, en 1576, trasladó las reliquias de san Víctor a la nueva iglesia de los monjes olivetanos, que todavía lleva el nombre del mártir. En las «Actas» de San Víctor, como de costumbre, se acumulan los acontecimientos fantásticos. Por ejemplo, se cuenta que el plomo derretido que le vertieron sobre la cabeza, se enfrió instantáneamente al contacto de su piel y no le causó ningún daño. Pero la existencia real del martirio de san Víctor y del culto que se le profesó en Milán desde muy antiguo, está fuera de duda.



Hay una abundante literatura sobre San Víctor el Moro; cf. Delehaye, Comentario sobre el Martirologium Hieronymianum, p. 238. Ver sobre todo F. Savio, I santi Martiri di Milano (1906), pp. 3-24 y 59-65. Las actas del martirio se hallan en Acta Sanctorum, mayo, vol. II.

La imagen reproduce, con escasa resoculión, la cúpula de la capilla de San Vittore in ciel d'oro, en la basílica de San Ambrosio, en Milán.

fuente: «Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI