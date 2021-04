More

Bx Notker le Bègue MOINE († 912) Fête Le 6 Avril

Bx Notker le Bègue - le 6 avril.Martyrologe Romain : Au monastère de Saint-Gall en Suisse, l’an 912, le bienheureux Notker le Bègue, moine, qui passa la plus grande partie de sa vie dans ce couvent, composant de nombreuses séquences. Il était faible de corps, non d’âme, bègue de parole, pas d’esprit, appliqué aux réalités d’en-haut, patient dans l’adversité, doux envers tous, assidu à prier, lire, méditer et dicter.