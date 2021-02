22 DE FEBRERO UN SANTO PARA CADA DíA - CÁTEDRA DEL APÓSTOL SAN PEDRO.

Fiesta de la cátedra del apóstol san Pedro



Epístola I de San Pedro 5,1-4.

Salmo 23(22),1-3a.3b-4.5.6.

Evangelio según San Mateo 16,13-19.

ueridos hermanos:Exhorto a los presbíteros que están entre ustedes, siendo yo presbítero como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo y copartícipe de la gloria que va a ser revelada.Apacienten el Rebaño de Dios, que les ha sido confiado; velen por él, no forzada, sino espontáneamente, como lo quiere Dios; no por un interés mezquino, sino con abnegación;no pretendiendo dominar a los que les han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el Rebaño.Y cuando llegue el Jefe de los pastores, recibirán la corona imperecedera de gloria.l Señor es mi pastor,nada me puede faltar.El me hace descansar en verdes praderas,me conduce a las aguas tranquilasy repara mis fuerzas;me guía por el recto sendero,Aunque cruce por oscuras quebradas,no temeré ningún mal,porque Tú estás conmigo:tu vara y tu bastón me infunden confianza.Tú preparas ante mí una mesa,frente a mis enemigos;unges con óleo mi cabezay mi copa rebosa.Tu bondad y tu gracia me acompañana lo largo de mi vida;y habitaré en la Casa del Señor,por muy largo tiempo.l llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: "¿Qué dice la gente sobre el Hijo del hombre? ¿Quién dicen que es?".Ellos le respondieron: "Unos dicen que es Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas"."Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy?".Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo".Y Jesús le dijo: "Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo.Y yo te digo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la Muerte no prevalecerá contra ella.Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos. Todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo".Extraído de la Biblia: Libro del Pueblo de Dios.: San León Magno