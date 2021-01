Beata MARIA BOLOGNESI - 30 gennaio. Calabria Telespazio Tv B. Maria Bolognesi, mistica (1924-1980) - 30 gennaio Maria Bolognesi nasce il 21 ottobre 1924, a Bosaro (Rovigo), figlia illegittima di … More

rimane, povera tra i poveri, segno della presenza divina nelle anime umili. Anche se i doni mistici che ne arricchirono il rapporto con il Signore rimangono lontani dalla nostra esperienza, il suo amore agli indigenti, la sua dedizione agli infermi, la sua partecipazione alle sofferenze altrui sono anche per noi un esempio al quale guardare e un motivo in più per chiederle di intercedere presso Dio a nostro favore

Con gioia ricordo che ieri, a Rovigo, è stata proclamata Beata Maria Bolognesi, fedele laica di quella terra, nata nel 1924 e morta nel 1980. Spese tutta la sua vita al servizio degli altri, specialmente poveri e malati, sopportando grandi sofferenze in profonda unione con la passione di Cristo. Rendiamo grazie a Dio per questa testimone del Vangelo!

Maria Bolognesi nasce il 21 ottobre 1924, a Bosaro (Rovigo), figlia illegittima di Amedeo Gozzati e di Giuseppa Samiolo. Il cognome Bolognesi lo ricevette dal patrigno Giuseppe, sposato dalla madre nel 1930.Può frequentare la scuola solo fino alla seconda elementare; ma dalla nonna materna impara comunque la sapienza della fede e l'amore per la preghiera. Di qui la sua assiduità fin da bambina alla Messa quotidiana, al catechismo, all'Azione cattolica, mentre aiuta la famiglia nel lavoro nei campi.Il 21 giugno 1940, però, succede qualcosa di misterioso: per Maria inizia un periodo oscuro caratterizzato da un profondo malessere. C'è come una forza che le impedisce di mettere piede nella parrocchia di san Cassiano dove da sempre è di casa; le amiche raccontano che "è come se le sottane fossero tirate indietro da una presenza misteriosa". Inoltre fugge alla vista di qualsiasi sacerdote.Nell'estate del 1941 il padre la immobilizza: è l'unico modo per farle praticare un esorcismo da un sacerdote prima e, poche ore dopo (non avendo ottenuto effetto), anche dal vescovo. La possessione diabolica, riferiscono i biografi, a quel punto si attenua, anche se continua comunque a manifestarsi fino al gennaio 1942.Dal 1° aprile successivo, invece, la situazione si ribalta: iniziano le visioni mistiche durante le quali il Cristo le consegna tre anelli. Fenomeni accompagnati da forme di partecipazione fisica alle sofferenze di Gesù sul Calvario. Su consiglio del direttore spirituale comincia anche ad annotare su un quaderno le sue esperienze mistiche: scriverà oltre 2mila pagine.Dal 1942 in poi la vita di Maria Bolognesi è scandita dal susseguirsi di varie malattie, che la accompagneranno per quasi quarant'anni. Ma resta comunque una donna molto attiva: continua a vivere il suo impegno nell'Azione cattolica e il servizio come catechista parrocchiale. E coltiva un'attenzione particolare per il servizio agli ammalati.La mistica lascia la dimora terrestre, per l'incontro con Dio, a Rovigo, il 30 gennaio 1980. "Maria Bolognesi rimane, povera tra i poveri, segno della presenza divina nelle anime umili. Anche se i doni mistici che ne arricchirono il rapporto con il Signore rimangono lontani dalla nostra esperienza, il suo amore agli indigenti, la sua dedizione agli infermi, la sua partecipazione alle sofferenze altrui sono anche per noi un esempio al quale guardare e un motivo in più per chiederle di intercedere presso Dio a nostro favore" - ha scritto il postulatore della sua causa di beatificazione, padre Tito Maria Sartori.Il 21 ottobre del 2006, in occasione dell'anniversario della nascita di Maria Bolognesi, a Bosaro è stata a lei intitolata la piazza antistante la chiesa e ivi inaugurato una scultura commemorativa.Il 15 aprile 2008 le sue spoglie mortali sono state traslate con procedura "privilegiata" dal cimitero di Rovigo per essere tumulate nella Chiesa Parrocchiale di Bosaro.Maria Bolognesi è stata proclamata beata il 7 settembre 2013 a Rovigo - Piazza XX Settembre - dal Card. Angelo Amato S.D.B., prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, che rappresentava Papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio, 2013-).