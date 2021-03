12 Marzo - San Simeone il nuovo Teologo. Televallassina. S. Simeone il Nuovo Teologo, abate (949-1022) Simeone il Nuovo Teologo nasce nel 949 a Galatai, in Paflagonia (Asia Minore), da una nobile … More

S. Simeone il Nuovo Teologo, abate (949-1022)

Simeone il Nuovo Teologo

Eulabes

Studios

La legge spirituale

Se cerchi la guarigione spirituale

sii attento alla tua coscienza. Tutto ciò che essa ti dice fallo e troverai ciò che ti è utile

San Mamas

igumeno

Nuovo Teologo

Teologo

Inni e preghiere

Significato del nome Simeone : "Dio ha esaudito" (ebraico).

Per approfondimenti, leggere la Catechesi di Papa Benedetto XVI:

>>>

[

,

,

,

,

,

,

]

Invocazione allo Spirito Santo di San Simeone il Nuovo Teologo

12 Marzo - San Simeone il nuovo Teologo.Televallassina.nasce nel 949 a Galatai, in Paflagonia (Asia Minore), da una nobile famiglia di provincia. Ancora giovane, si trasferì a Costantinopoli per intraprendere gli studi ed entrare al servizio dell’imperatore. Ma si sentì poco attratto dalla carriera civile che gli si prospettava e, sotto l’influsso delle illuminazioni interiori che andava sperimentando, si mise alla ricerca di una persona che lo orientasse nel momento pieno di dubbi e di perplessità che stava vivendo, e che lo aiutasse a progredire nel cammino dell’unione con Dio. Trovò questa guida spirituale in Simeone il Pio (), un semplice monaco del monastero di, a Costantinopoli, che gli diede da leggere il trattatodi Marco il Monaco. In questo testo Simeone il Nuovo Teologo trovò un insegnamento che lo impressionò molto: “- vi lesse -”. Da quel momento - riferisce egli stesso - mai si coricò senza chiedersi se la coscienza non avesse qualche cosa da rimproverargli.Simeone entrò nel monastero degli Studiti, dove, però, le sue esperienze mistiche e la sua straordinaria devozione verso il Padre spirituale gli causarono difficoltà. Si trasferì nel piccolo convento di, sempre a Costantinopoli, del quale, dopo tre anni, divenne il capo, l’. Lì condusse un’intensa ricerca di unione spirituale con Cristo, che gli conferì grande autorità. È interessante notare che gli fu dato l’appellativo di “”, nonostante la tradizione riservasse il titolo di “” a due personalità: all’evangelista Giovanni e a Gregorio di Nazianzo. Soffrì incomprensioni e l’esilio, ma fu riabilitato dal Patriarca di Costantinopoli, Sergio II.Simeone il Nuovo Teologo passò l’ultima fase della sua esistenza nel monastero di Santa Marina, dove scrisse gran parte delle sue opere, divenendo sempre più celebre per i suoi insegnamenti e per i suoi miracoli.Muore il 12 marzo 1022 presso Palukiton, sul Bosforo.Purtroppo solamente da un secolo la Chiesa d’Occidente è in grado di accedere alla lettura delle sue opere. Celeberrimo invece da sempre nella Chiese d’Oriente, specialmente ortodosse, San Simeone il Nuovo Teologo è considerato, non a torto, uno dei più grandi mistici dell’epoca bizantina post-patristica. Recente è la pubblicazione in Italia delle Catechesi attribuite al santo, nonché la sua autobiografia mistica, intitolata “”, una raccolta di versi di altissima levatura teologica e mistica attraverso cui San Simeone si racconta, si scrive, si dice, lascia qualcosa di sé.Fonti principali: santiebeati.it; vatican.va (“RIV./gpm”)Vieni, o vera luce. Vieni, mistero nascosto.Vieni, tesoro senza nome. Vieni, felicità interminabile.Vieni, luce senza tramonto.Vieni, attesa di tutti coloro che devono essere salvati.Vieni, risveglio di coloro che sono stati addormentati.Vieni, o potente, che sempre fai e rifaie trasformi con il tuo solo volere.Vieni, o invisibile.Vieni, tu che sempre dimori immobilee in ogni istante tutto intero ti muovie vieni a noi coricati negli inferi,o Tu, che sei al di sopra di tutti i cieli.Vieni, o nome diletto e dovunque ripetuto;ma a noi è assolutamente interdettoesprimerne l'essere e conoscerne la natura.Vieni, gioia eterna.Vieni, porpora del gran re, nostro Dio.Vieni, tu che hai desiderato e desiderila mia anima miserabile.Vieni, tu il Sole... poiché, tu lo vedi, io sono solo.Vieni, tu che mi hai separato da tuttoe mi hai reso solitario in questo mondo.Vieni, tu stesso divenuto in me desiderio,tu che hai acceso il mio desiderio di te,l'assolutamente inaccessibile.Vieni, mio soffio e mia vita.Vieni, consolazione della mia povera anima.Vieni, mia gioia, mia gloria, senza fine...