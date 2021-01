More

Sante Vergini

Martiri

Vergini

Madonna col Bambino

Ravenna - Basilica di Sant' Apollinare Nuovo.MassimoNalli. Le contrapposte processioni di, sempre nel registro inferiore, furono eseguite nel periodo di dominazione bizantina (quando Ravenna era un Esarcato dipendente da Costantinopoli ) ed evidenziano alcuni dei caratteri dell'arte propria dell' Impero d'Oriente quali: la ripetitività dei gesti, la preziosità degli abiti, la mancanza di volume (con il conseguente appiattimento o bidimensionalità delle figure). E ancora: l'assoluta frontalità, la fissità degli sguardi, la quasi monocromia degli sfondi (un abbacinante oro), l'impiego degli elementi vegetali a scopo puramente riempitivo e ornamentale, la mancanza di un piano d'appoggio per le figure che, pertanto, appaiono sospese come fluttuanti nello spazio. [4] Le processioni deimuovono da Ravenna verso Gesù in trono fra angeli. La teoria dellemuove dalla città di Classe verso lafra angeli (metà del VI secolo ).