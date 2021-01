12 DE ENERO - SAN BENITO BISCOP. sanPablotv San Benito Biscop, abad En Wearmouth, en Northumbría, san Benito Biscop, abad, que en las cinco peregrinaciones que hizo a Roma se trajo consigo … More

12 DE ENERO - SAN BENITO BISCOP.



En Wearmouth, en Northumbría, san Benito Biscop, abad, que en las cinco peregrinaciones que hizo a Roma se trajo consigo maestros y muchos libros, para que los monjes reunidos en la clausura del monasterio, bajo la Regla de san Benito, progresaran en la ciencia del amor de Cristo, en bien de la Iglesia.



Benito Biscop fue un fundador monástico inglés, nacido de una noble familia anglo-sajona, hacia el 428. Pasó su juventud en la corte de Oswy, rey de Northumbría. Cuando tenía veinticinco años hizo la primera de sus cinco peregrinaciones a Roma. A su regreso a Inglaterra, Benedicto introdujo, siempre que le fue posible, los ritos religiosos tal como se practicaban en Roma. Poco después hizo su segunda pregrinación, y a su regreso se detuvo en Lérins, en el 666, para tomar el hábito religioso. Entonces, dos años después, retornó a Roma; el papa Vitaliano lo envió junto con el monje Adrián como ayuda de Teodoro, el nuevo arzobispo de Canterbury.



Dos años más tarde, en el 671, declinó este oficio y realizó una nueva peregrinación a Roma. Durante ésta y dos siguientes peregrinajes a la Ciudad de los Apóstoles recolectó gran número de reliquias, libros y pinturas para los monasterios de Wearmouth y Jarrow, el primero de los cuales lo fundó en 674 y el segundo en 682. También comprometió al abad Juan, archicantor de San Pedro, en Roma, para enseñar el canto romano en aquellos monasterios. Benito fue el primero que introdujo en Inglaterra la construcción de iglesias en piedra y el arte de las vidrieras. Murió el 12 de enero del 690.



fuente: Catholic Encyclopedia