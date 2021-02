Cappella Belludi. La Fenice Media Festeggiato Il 17 Febbraio Beato Luca Belludi Sacerdote O.F.M. († 1288) Di lui si sa con certezza che fu discepolo di sant’Antonio di Padova; mentre non è del … More

Cappella Belludi.



La Fenice Media Festeggiato Il 17 Febbraio Beato Luca Belludi Sacerdote O.F.M. († 1288) Di lui si sa con certezza che fu discepolo di sant’Antonio di Padova; mentre non è del tutto certo che si chiamasse “ Belludi ”.



Fu vicino al Santo nell’azione evangelizzatrice, testimone delle virtù e della santa morte. E di lui è stato scritto: “ Fu un uomo veramente dotto, eccellente fra i predicatori; nella vita e nella dottrina poco dissimile dal maestro ”.



Si spense in tarda età (probabilmente il 17 febbraio 1288), depositario di tanti ricordi della vita del Santo e venerato in ogni tempo per le sue virtù. Le spoglie mortali riposano nella cappella omonima della basilica del Santo, in un’urna che fu già di sant’Antonio, collocatevi definitivamente dopo l’ultima ricognizione e traslazione (8 giugno 1985).



Il suo culto fu confermato da Pio XI (Ambrogio Damiano Ratti, 1922-1939) il 18 maggio 1927 .