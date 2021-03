Plus Mortel que la Guerre : la Révolution Communiste aux Etats-Unis d'après G. Edward Griffin Ou comment la Bête qu'est le Communisme est en train de renaître de ses cendres et où déjà on peut voir … More





Ou comment la Bête qu'est le Communisme est en train de renaître de ses cendres et où déjà on peut voir aux commentaires que c'est ce qui est en train de se réaliser AUJOURD'HUI et dans tout l'Occident.



L'Afro-Américain Manning Johnson a expliqué tout cela à son époque. C'est maintenant qu'on peut bien le comprendre.



Avertissement : l'expression utilisée par l'auteur pour évoquer la communauté noire correspond à un parler qui est aujourd'hui considéré comme insultant.



