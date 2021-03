Don Boscos Traum

Der Blumenstrauß und ein Ave Maria

Was aber bedeutet dieser Blumenstrauß?

Rose

Liebe

Veilchen

Demut

Sonnenblume

Gehorsam

Enzian

Abtötung

Weizenähre

heilige Kommunion

Lilie

Reinheit - Keuschheit

Immortellen

Beharrlichkeit

Dominikus verweist auf den Trost in der Todesstunde - Maria, die Mutter des Erlösers

Nun fragte Don Bosco, weil er die Gedanken des Dominikus nicht erraten konnte:

Gebet zum heiligen Dominikus Savio

In der Nacht zum 6. Dezember 1876 hatte Don Bosco einen "Traum", in dem ihm Dominikus Savio mit vielen anderen Jugendlichen erschien. Nachdem sie manches über das Werk Don Boscos miteinander besprochen hatten, reichte Dominikus dem Priester einen Blumenstrauß mit Rosen, Veilchen, Sonnenblumen, Weizenähren, Enzianen, Lilien und Immergrün und sagte:"Schau ihn an! Gib ihn deinen Söhnen, damit sie ihn dem HERRN anbieten können. Sorge dafür, dass alle ihn haben und bewahren!"Die Antwort gab Dominikus Savio selbst:Dieist das Symbol derdasdas derdiebedeutet denderden Bußgeist und diediedie häufigediebezeichnet diejenige Tugend, von der geschrieben steht: "Sie werden sein wie die Engel im Himmel": diedie(Immergrün) bedeuten, dass alle diese Tugenden von Dauer sein müssen,d.h. dieDon Bosco:"Mein lieber Savio, du hast diese Tugenden im Leben geübt. Sage mir nun, was dir in der Todesstunde am meisten Trost gewährte."Dominikus Savio:"Was scheint dir, könnte es gewesen sein?"Don Bosco:"Mein lieber Savio, du hast diese Tugenden im Leben geübt. Sage mir nun, was dir in der Todesstunde am meisten Trost gewährte."Dominikus Savio:"Was scheint dir, könnte es gewesen sein?"Don Bosco:"Vielleicht, dass du die schöne Tugend der Reinheit bewahrt hast?"Dominikus Savio:"Nein, das nicht allein."Don Bosco:"Vielleicht, dass du ein ruhiges Gewissen hattest?"Dominikus Savio:"Ja, das war sehr gut, aber es war nicht das Beste."_Don Bosco:"War es deine Hoffnung auf den Himmel?"Dominikus Savio:"Auch nicht."Don Bosco:"War es der Schatz vieler guter Werke?"Dominikus Savio:"Nein, nein.""Was war dann dein größter Trost in der Todesstunde?"Dominikus Savio:"Was mir in meiner Todesstunde am meisten Trost gewährte, war die Hilfe der mächtigen und liebenswürdigen Mutter des Erlösers. Sage deinen Jugendlichen, sie sollen nie vergessen, zu ihr zu beten, solange sie leben."Nehmen auch wir diesen Blumenstrauß aus Dominikus Hand entgegen. Befolgen wir seinen Rat: Beten wir täglich zur GOTTES Mutter, dass sie uns helfe, die Tugenden, die der Blumenstrauß bedeutet, mit Beharrlichkeit zu üben, um in diesem Leben glücklich zu werden und einst mit Dominikus Savio ewig im Himmel sein zu dürfen.Heiliger Dominikus Savio, in der Schule Don Boscos hast du gelernt, die Pfade jugendlicher Heiligkeit zu gehen. Hilf uns, deine Liebe zu JESUS und MARIA sowie deinen Eifer für die Rettung der Seelen nachzuahmen.Erflehe uns die Gnade, dass auch wir entschlossen die Sünde meiden und für das Reich GOTTES arbeiten, um unser ewiges Heil zu erlangen und anderen zu helfen auf diesem Weg. Amen.