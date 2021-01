Lecturas del día:

Lecturas del día:

*Lectio Divina (Primera Lectura)

*El Evangelio de hoy

Primera Lectura (Lectio Divina)

1 Juan 4, 7-10

Queridos hijos: Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de

Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no

ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene

se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito, para que

vivamos por él.

El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios,

sino en que él nos amó primero y nos envió a su Hijo, como víctima de

expiación por nuestros pecados.

+ Meditatio

Hoy en día se insiste mucho en el amar de una forma activa, como si se

tratara de un imperativo: debemos amar y amarnos, sin embargo, la

Sagrada Escritura insiste continuamente en lo contrario, en usar esta

expresión en forma pasiva; dejarnos amar. San Juan en este pasaje

claramente nos dice que es precisamente Dios el que nos ama y que este

amor que recibimos de él es el que nos capacita para que podamos

nosotros amarlo a él y amarnos entre nosotros. Cuando el hombre no se

dispone y sobre todo, cuando no se abre a este amor, el esfuerzo por

amar se traduce en insatisfacción y frustración, pues sólo el amor de

Dios es capaz de movernos al verdadero amor. Es por ello que la vida

espiritual en la vida del hombre es fundamental, ya que en ella es en

donde Dios se manifiesta a nosotros con su amor; san Pablo en su

Carta a los Romanos nos dice que “el amor de Dios se ha derramado en

nuestros corazones por medio del Espíritu Santo”. Esta expresión

completa lo que hoy nos refiere san Juan, ya que para nosotros los

cristianos esta fuerza para amar se ve perfeccionada por la

inhabitación del Espíritu en nuestra alma. Es con este amor con el que

tenemos que amarnos unos a otros. Por ello una familia que lleva una

relación fuerte y profunda con Dios establece entre sus miembros un

vínculo indestructible y una relación amorosa y tierna.

Abramos nuestro corazón a Dios y permitamos que sea él quien nos ame,

para con ese amor también amar nosotros.

+ Oratio

Gracias, Señor, por tu amor profundo y tremendamente superior a lo que

pudiera haber esperado.

Tu amor es mi inspiración y me impulsa a amar y a darme a los demás.

No permitas, Jesús, que olvide el amor incomparable, personal, fiel,

eterno e incondicional con que me amas.

+ Operatio

Hoy repetiré a las más personas que pueda, que Dios les ama.

El Evangelio de hoy

Marcos 6, 34-44

En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que

lo estaba esperando, y se compadeció de ellos, porque andaban como

ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas.

Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron:

"Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que

vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de

comer". Él les replicó: "Denles ustedes de comer". Ellos le dijeron:

"¿Acaso vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles de

comer?" Él les preguntó: "¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver". Cuando

lo averiguaron, le dijeron: "Cinco panes y dos pescados".

Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la

hierba verde y se acomodaran en grupos de cien y de cincuenta. Tomando

los cinco panes y los dos pescados, Jesús alzó los ojos al cielo,

bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para

que los distribuyeran; lo mismo hizo con los dos pescados.

Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado

que recogieron llenaron doce canastos. Los que comieron fueron cinco

mil hombres.

+ Reflexión

En medio de un mundo egoísta, que solo piensa en sí mismo, este

evangelio nos enseña lo que puede ocurrir cuando se comparte lo que se

tiene. Eran solo unos cuantos panes y pescados y fueron suficientes

para alimentar a toda una multitud. Y es que es precisamente cuando se

comparte cuando se puede experimentar la multiplicación. Muchas veces

pensamos que lo que tenemos (especialmente cuando se trata de recursos

económicos) apenas nos alcanzaría para nosotros y para nuestra

familia. Es necesario hacer la prueba y darnos cuenta que cuando

ponemos nuestros dones al servicio de Dios y de los demás, estos se

multiplican enormemente. La abundancia nace del compartir. El atesorar

nos empobrece y empobrece a muchos, el compartir nos enriquece y nos

permite participar del amor de Dios.

¿Por qué no haces la prueba y ves que grande es el Señor?

Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón.

Como María, todo por Jesús y para Jesús.

Pbro. Ernesto María Caro