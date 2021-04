San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Pregate e troverete la Pace. Giuseppe Benedetto Cottolengo, nel pieno della sua attività, con più di milletrecento ricoverati nella Piccola Casa della Divina … More

San Giuseppe Benedetto Cottolengo.



Pregate e troverete la Pace. Giuseppe Benedetto Cottolengo, nel pieno della sua attività, con più di milletrecento ricoverati nella Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino, si ammala di tifo, contratto nell’assistere i suoi malati. Stanco e debilitato dalla malattia, decide di lasciare Torino, per recarsi a Chieri, a casa del fratello Luigi, canonico del Duomo. Lì morirà, dopo pochi giorni, lontano da tutto ciò per cui ha vissuto, lottato e pregato. Un fatto anomalo, molto particolare per un “santo fondatore”, ma che in qualche modo, comunica molto del carattere e dello stile del Cottolengo.