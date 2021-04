Benedikt XVI.: vom 19. April 2005 bis zu seinem Amtsverzicht am 28. Februar 2013 war er Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche und damit auch Staatsoberhaupt des Kleinstaates Vatikanstadt. Papst … More

Benedikt XVI.: vom 19. April 2005 bis zu seinem Amtsverzicht am 28. Februar 2013 war er Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche und damit auch Staatsoberhaupt des Kleinstaates Vatikanstadt.

Papst em. Benedikt XVI. feiert 88. Geburtstag und 10 Jahre Papstwahl.



Sankt Michaelsbund on Apr 9, 2015 Anlässlich des 88. Geburtstages von Papst em. Benedikt XVI. zeigt die Fernsehredaktion des Sankt Michaelsbunds ein Portrait des „bayerischen Papstes“, mit Station in München, Rom und Castel Gandolfo. Der Beitrag wurde am 19.04.2015 auf 15 bayerischen Regionalprogrammen gesendet.