S. Carlo da Sezze, frate laico francescano (1613-1670) - 6 gennaio. San Carlo da Sezze Frate laico francescano C arlo da Sezze , nella sua autobiografia, intitolata “ Le grandezze delle misericordie … More

San Carlo da Sezze

C



arlo da Sezze

Le grandezze delle misericordie di Dio

Nacqui or dunque, per quello che si ricava nella fede di battesimo, ai ventidue di ottobre 1613, in giorno di martedì, e ai ventisette del medesimo mese, in giorno di domenica, fui battezzato, e mi posero nome Giovan Carlo

-

Chiamavasi mio padre Ruggero Marchionne e mia madre Antonia Maccione, ambedue nativi delle antiche famiglie di Sezze, città della reverenda Camera Apostolica

"cerca"

lo beatificò il 22 gennaio 1882

lo canonizzò il 12 aprile 1959

Significato del nome Carlo: “forte, virile, libero” (tedesco arcaico).