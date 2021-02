Lourdes, France: The awakening - Il Risveglio - L'éveil. ENGLISH The first hours of the day in the Accueil Notre Dame (Lourdes) --- ITALIANO Le prime ore della giornata nel Notre Dame di Lourdes. More

Lourdes, France: The awakening - Il Risveglio - L'éveil.



ENGLISH The first hours of the day in the Accueil Notre Dame (Lourdes) --- ITALIANO Le prime ore della giornata nel Notre Dame di Lourdes.