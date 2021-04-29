TRADCATKNIGHT; NEW! SPECIAL GUEST EXCLUSIVE VIDEO INTERVIEW: APRIL 29: FR PAUL KRAMER, “TESTIMONY OF GOD AGAINST BERGOGLIO’S FALSE RELIGION & NOVUS ORDO WOMEN PRIEST’S COMING?”
"POPE" FRANCIS ON SEPTEMBER 22, 2018, “I AM THE DEVIL….”
ANOTHER FANTASTIC PROGRAM WITH CATHOLIC AUTHOR AND PRIEST FR PAUL KRAMER. ON THIS SHOW WE DISCUSS:
WHY FRANCIS IS AN ANTIPOPE
WHAT DOES THE WORD HAVE TO SAY AGAINST THE FAITHLESS
HOW WILL THE REST OF THE YEAR PLAY OUT?
FRANCIS “UNITY IN DIVERSITY” ACT IS IT CATHOLIC?
WOMEN PRIESTS COMING SOON TO THE NOVUS ORDO?
SIMILARITIES BETWEEN COVIDISM AND NOVUS ORDOISM
CERTAIN SEDEVACANTISTS AND DENIAL OF AUTHENTIC MAGESTERIUM
JESUITS ADMITTING VATICAN II WAS A RUPTURE
LATEST UPDATE ON COMMIE IRELAND!!!
AND MORE (ONE HOUR 40 MINS LONG)
tradcatknight.org/…os-false-religion-novus-ordo-women-priests-coming/
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