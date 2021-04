Bruder Konrad von Parzham - 21. April. Bibeltv. Hl. Konrad von Parzham - Gedenktag: 21. April - Ordensmann * 22. Dezember 1818 in Parzham in Niederbayern † 21. April 1894 in Altötting in Bayern … More





Bibeltv. Hl. Konrad von Parzham - Gedenktag: 21. April -

Ordensmann

* 22. Dezember 1818 in Parzham in Niederbayern

† 21. April 1894 in Altötting in Bayern

Konrad wurde 1818 geboren und stammte aus einer Bauernfamilie in Parzham bei Griesbach, Diözese Passau. In reifem Alter wurde er Kapuzinerbruder (1849) in Altötting, wo er einundvierzig Jahre das Amt des Pförtners versah. An dem großen Wallfahrtsort hat er Wanderern und Armen viel Gutes getan. „In Gottes Namen“, sagte er immer wieder. Er war ein Ausspender der Liebe Gottes. Konrad starb am 21. April 1894.



Große Taten



„Bei Konrad, diesem Helden des Glaubens, treuer Pflichterfüllung und christlicher Nächstenliebe, sucht ihr vergebens nach den wunderbaren Großtaten anderer Heiliger, die selbst die Welt staunend aufhorchen lassen. Aber ihr seht bei ihm neben der Frömmigkeit der heiligen Einsiedler einen Tugendheroismus, der dem tätigen Leben der großen in nichts nachsteht.“ (Kardinal Pacelli)



