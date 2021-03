Santa Fina - 12 Marzo.

II Domenica di Quaresima



Libro della Genesi 12,1-4a.

Salmi 33(32),4-5.18-19.20.22.

Seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo 1,8b-10.

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 17,1-9.

Meditazione del giorno

n quei giorni, il Signore disse ad Abram: "Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò.Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione.Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra".Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva settantacinque anni quando lasciò Carran.etta è la parola del Signoree fedele ogni sua opera.Egli ama il diritto e la giustizia,della sua grazia è piena la terra.Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme,su chi spera nella sua grazia,per liberarlo dalla mortee nutrirlo in tempo di fame.L'anima nostra attende il Signore,egli è nostro aiuto e nostro scudo.Signore, sia su di noi la tua grazia,perché in te speriamo.arissimo, soffri anche tu insieme con me per il vangelo, aiutato dalla forza di Dio.Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la sua grazia; grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità,ma è stata rivelata solo ora con l'apparizione del salvatore nostro Cristo Gesù, che ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del vangelo,n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte.E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: «Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia».Egli stava ancora parlando quando una nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo».All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore.Ma Gesù si avvicinò e, toccatili, disse: «Alzatevi e non temete».Sollevando gli occhi non videro più nessuno, se non Gesù solo.E mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti».Traduzione liturgica della Bibbia: Sant'Efrem Siro