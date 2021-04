Commémoration de l'Entrée de Jeanne d’Arc à Orléans. Orléans et son Agio 30.4.2015 L’entrée de Jeanne d’Arc par la Porte Bourgogne le 29 avril 1429 a été célébrée au cours d’une balade à la lueur … More

Orléans et son Agio 30.4.2015 L’entrée de Jeanne d’Arc par la Porte Bourgogne le 29 avril 1429 a été célébrée au cours d’une balade à la lueur des torches dans le centre ancien de la ville. Au son des cornemuses, Jeanne et son escorte vous invitent à rendre hommage aux écossais qui ont livré bataille aux côtés de notre héroïne. Le cortège a pris fin en la Cathédrale Sainte-Croix où un voyage musical et artistique vous attendait…