fecha:

11 de marzo

fecha en el calendario anterior:

1 de febrero

†:

c. 250

país:

Turquía

canonización:

pre-congregación

hagiografía:

«Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI

Elogio:

fuente:

Marzo 11. San Pionio de Esmirna.florycantoEn Esmirna, en Asia, san Pionio, presbítero y mártir, el cual, según la tradición, fue encarcelado por haber hecho una apología de la fe cristiana ante el pueblo. Allí, en prisión, con sus exhortaciones animó a muchos hermanos a soportar el martirio y, después de sufrir varios tormentos, por medio del fuego alcanzó la muerte por Cristo.Pionio fue un presbítero de Esmirna y un genuino heredero del espíritu de san Policarpo . Hombre elocuente e ilustrado, convirtió a muchísimos a la verdadera fe. Durante la persecución de Decio (249 - 251), o quizás la de Marco Aurelio (161-180), fue aprehendido, junto con Sabina y Asclepíades, al estar celebrando el aniversario de la fiesta del martirio de san Policarpo. Pionio fue prevenido en un sueño de su inminente destino. En la mañana, cuando los cristianos estaban tomando el «pan santo» (probablemente la «acción de gracias» -eucharistía- bendecida y distribuida en la misa) con agua, fueron sorprendidos y apresados por Polemón, el sacerdote principal del templo. Durante largos interrogatorios, resistieron todas las solicitaciones para que ofrecieran sacrificios, y manifestaron que estaban prestos a sufrir los peores tormentos y aun la muerte, antes que ceder; declararon que adoraban a un solo Dios y que pertenecían a la Iglesia Católica. Cuando le preguntaron a Asclepíades a cuál Dios adoraba, respondió «a Jesucristo». Polemón dijo: «¿es ese otro Dios?» Asclepíades respondió: «No; es el mismo Dios a quien acaban de confesar», clara declaración en esta época primitiva de la consubstancialidad de Dios Hijo. Sabina sonrió al oír las amenazas de que serían todos quemados vivos. Los paganos dijeron: «¿sonríes? Entonces serás enviada a los lupanares públicos». Ella contestó: «Allí Dios me protegerá».Fueron encarcelados y pidieron que los pusieran en el calabozo menos accesible para poder orar con más libertad. Por la fuerza fueron arrastrados al templo y se hubo que utilizar la violencia para obligarlos a ofrecer sacrificios. Resistieron con todas sus fuerzas, al grado de que, como las actas del martirio relatan, «se necesitaron seis hombres para subyugar a Pionio». Cuando les colocaron guirnaldas en la cabeza, los mártires se las arrancaron; y el sacerdote que tenía la obligación de llevarles el manjar sacrificial tuvo miedo de acercárseles. Su constancia reparó el escándalo causado por Eudemón, obispo de Esmirna, que había apostatado y ofrecido sacrificios. Cuando el procónsul Quintiliano llegó a Esmirna, hizo que pusieran a Pionio en el potro y que su cuerpo fuera desgarrado con garfios, y luego lo condenó a la muerte. La sentencia se leyó en latín: «Pionio confiesa ser cristiano, y ordenamos que se le queme vivo».Con ardorosa fe, Pionio fue el primero en apresurarse para ir al estadio (campo público de carreras), y ahí se despojó de sus vestiduras. Su cuerpo no mostraba ninguna señal de la reciente tortura. Subió a la tarima de madera, dejó que el soldado fijara los clavos, cuando estuvo bien sujeto, el oficial que presidía dijo: «todavía puedes reflexionar y arrepentirte y se te quitarán los clavos». Pero él contestó que su deseo era morir pronto para que más pronto pudiera resucitar de nuevo. De pie y mirando hacia el oriente, mientras amontonaban a su alrededor la leña, Pionio cerró los ojos, de modo que la gente creyó que se había desmayado. Sin embargo, estaba rezando en silencio, y una vez que llegó al fin de su oración, abrió los ojos y dijo «Amén», con el rostro radiante, mientras las llamas se elevaban a su alrededor. Por fin con las palabras «Señor, recibe mi alma», entregó su espíritu, tranquilamente y sin dolor, al Padre que ha prometido guardar a toda alma injustamente condenada.Todo lo anterior parece el relato de un testigo ocular, quien añade que, cuando el fuego se apagó, «los que estábamos allí cerca vimos su cuerpo como si fuera el de un robusto atleta; ni los cabellos, ni las mejillas estaban chamuscados, y su rostro resplandecía asombrosamente».Eusebio cita las actas del martirio, que se suponen escritas por un testigo de vistas y han sido publicadas por Ruinart, quien las tomó del latín; pero también existe un texto griego que probablemente es el original. Lightfoot dice de ellas, «estas actas tienen todas las pruebas de la autenticidad», y Delehaye, que discute la cuestión con bastante extensión en Les Passions des Martyrs... (1921), pp. 27-59, está de acuerdo en todo. El texto griego de las Actas puede consultarse en O. von Gebhardt, Acta martyrum selecta pp. 96-114. Para la cuestión de la fecha, Cf. H. Grégoire en Analecta Bollandiana, vol. LXIX (1951), pp. 1 y ss. La Passio Pionii puede encontrarse en castellano, desde la versión latina usada por Ruinart, en Actas de los Mártires, de Daniel Ruiz Bueno, BAC nº 75.N.ETF: el relato deja inconsecuente la mención de los mártires Sabina y Asclepíades. De hecho, la inscripción martirial es sólo de Pionio, aunque en la equivalente del Martirologio Romano anterior (1 de febrero) era de Pionio y quince compañeros mártires; esos mártires no son celebrados en ninguna otra fecha. Ya en época de los Bolandistas se discutía si Asclepíades y Sabina debían o no ser contados entre los quince. Lo que parece cierto es que por más que se mencionen otros compañeros de cárcel, las Actas hablan sólo del martirio de Pionio. Ver AASS, febrero I, pág 40,IV«Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI